https://ria.ru/20220202/kouching-1770634325.html

Духовенство рассказало об опасности коучинга

Духовенство рассказало об опасности коучинга - РИА Новости, 02.02.2022

Духовенство рассказало об опасности коучинга

Тренинги личностного роста могут подтолкнуть людей к нарушению религиозной этики, хотя сами по себе не всегда идут вразрез с ними, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:19

2022-02-02T11:19

2022-02-02T11:19

религия

альбир крганов

русская православная церковь

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Тренинги личностного роста могут подтолкнуть людей к нарушению религиозной этики, хотя сами по себе не всегда идут вразрез с ними, рассказали РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий патриарха Московского и всея Руси епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) и глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов."Коучинг может толкать людей к поступкам, которые с точки зрения христианской этики неприемлемы. Может произойти подмена советования каким-то управлением человеком, причем без благих целей. Но, к сожалению, это может произойти и со священником, когда священник подменяет истинное пастырство какими-то своими личными взглядами", - сказал он РИА Новости.Тем не менее, с религиозной точки зрения коучинг, как и любой инструмент, может быть использован как во благо, так и во зло, считает замуправделами Московской патриархии. "Например, клиническая психология, когда психология работает с трудными детьми: это может быть чем-то действительно необходимым и важным, этому учат долгие годы, полный курс высшего образования. Появляется сложная работа, которую нужно уметь делать. Но нередко психологи, которые себя раскручивают в интернете - это люди мало обучавшиеся, которые занимаются профанацией", - сказал архиерей.Муфтий Альбир Крганов также полагает, что советы с тренингов не всегда могут быть нравственно приемлемыми и соответствовать нормам ислама. "Например, в тренингах могут продавать идею, что, чтобы достичь свои цели, что ты желаешь, можно перешагнуть через совесть. Это же неправильно и противоречит исламу. Поэтому те, кто идут на тренинги, которые не основаны на нравственных, духовных принципах, должны понимать, что если сегодня от этих манипуляций будет результат, в конечном итоге это человеку навредит, это самообман. Ведь в итоге если ты слукавил, то потом потеряешь доверие уважаемых людей – и в деловом, и в личном общении", - сказал он РИА Новости.К тренингам, по его словам, он относится неоднозначно: в них встречаются разные подходы. Поэтому, считает муфтий, "лучше советоваться с духовенством, с людьми ответственными, официальными, которые дорожат своим именем, которые не будут советовать что-то неправильное, грешное".Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич, в свою очередь, напомнил, что "дешевых" вариантов решения личностных проблем не бывает. "Что такое дешевый вариант? Ты нам дорог, потому что ты такой замечательный, только купи билет, плати членские взносы. По большому счету, падки на подделку практически все слои общества. Но чем более невежествен человек, тем больше он находится в зоне риска попасть под обаяние этих коучеров", - сказал раввин РИА Новости.Цели и средстваЦели коучинга могут не идти вразрез с тем, что может быть религиозным благом, но тренинги, по наблюдениям епископа, часто напоминают шарлатанство. "Люди, которые за порой достаточно большие деньги рассказывают какие-то банальности, либо люди, которые крайне недолго учились проводить такие вещи, вдруг мнят себя великими правителями человеческих умов и судеб. Это само по себе вызывает вопросы даже с обывательской точки зрения", - отметил он.По мнению епископа, важно понять, что коучи зачастую стремятся в первую очередь к тому, чтобы угодить клиенту. "Чтобы клиенту было комфортно, даже если то, что они рекомендуют, не обязательно является этичным", - уточнил епископ Савва.Например, добавил он, в случае распада семьи священник будет скорее говорить о важности сохранения брака, примирения друг с другом и прощения, апеллируя к религиозным ценностям, а не пытаться всеми силами понять, как будет комфортнее клиенту.Муфтий Альбир Крганов считает, что помощь человеку не заключается только в потакании его желаниям. "Если специалисты с опытом ведения бизнеса или психологического консультирования или люди с большим жизненным опытом делятся своими знаниями с близкими или другими, кому это нужно – это благое дело. Ведь помощь другу не только в том, чтобы потакать, а иногда и остановить его, указать на ошибки, удержать от совершения греха. Но если тренинги касаются духовной жизни человека - неэтично, если их проводят за определенную сумму", - считает он.В религиозных организациях, пояснил Крганов, тоже приняты пожертвования, но они добровольны, а тренинги о духовном росте нужно и проводить от души. При этом, рассказал Крганов, к нему и другим религиозным деятелям в регионах нередко обращаются люди, которые рассказывают, что прошли тренинг, отдали деньги, но особенной пользы от этого не получили.Отдельная опасность, считает Крганов, заключается в том, что тренинги нередко проводят молодые люди без жизненного опыта, или реального опыта в сферах, о которых рассказывают - "просто начитавшись книжек, начинают учить других". При этом есть люди, которые ищут легкого пути в жизни: "купил курс, прошел, и, будто, все теперь будет получаться". "Это больше самообман, и первые используют надежды вторых. Совет молодым людям: не ждите волшебства, нужно работать. Пока сам что-то не сделаешь - никто за тебя не сделает, пока сам честным трудом не будешь зарабатывать, никогда средств, душевного спокойствия и счастья не будет", - заключил глава ДСМР.Руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Арон Гуревич считает, что провести границу между коучингом и деятельностью деструктивных культов бывает сложно."У нас есть список деструктивных религиозных направлений, секты, которые запрещены. Сказать, где заканчивается коуч и начинается какая-то секта, очень сложно. Кто специалисты? У нас есть центр по противодействию экстремизму, там есть отдел по противодействию религиозному экстремизму, где есть специалисты. Они должны быть всегда в контакте с традиционными религиями, нужно консультироваться, создавать общие экспертные комиссии", - сказал он РИА Новости.Раввин отметил, что клиентов с проблемами в личной жизни, тех, кто не видит карьерного роста на работе или остается на вторых ролях, в подобные сообщества привлекают по общим лекалам, "спекулируя этим проводят тренинги, марафоны разные".При этом тренинги, с его точки зрения, составляют некоторую конкуренцию религиозным организациям, но это не борьба за паству. "Авраамические религии смотрят с болью и сожалением, когда заметная часть граждан в разных странах попадают на удочки этих шарлатанов: разных бизнес-тренеров, мистиков, эзотериков, астрологов. Они спекулируют на тех страстях человека, которым тысячи лет, человек по сути не меняется. Но душа-то человека страдает", - заключил Гуревич.

https://ria.ru/20220131/treningi-1770241686.html

https://ria.ru/20220128/sovfed-1770024888.html

https://ria.ru/20220128/biznes-trener-1770039200.html

https://ria.ru/20220110/sobchak-1767198837.html

https://ria.ru/20220130/psikhologiya-1770172368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альбир крганов, русская православная церковь, федерация еврейских общин россии