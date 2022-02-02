https://ria.ru/20220202/kot-1770716393.html

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти знаменитого кота Оси

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти знаменитого кота Оси - РИА Новости, 02.02.2022

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти знаменитого кота Оси

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил о смерти своего талисмана и хранителя — знаменитого кота Оси. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:37

2022-02-02T17:37

2022-02-02T18:24

общество

анна ахматова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил о смерти своего талисмана и хранителя — знаменитого кота Оси."Не стало кота Оси — нашего талисмана и хранителя", — пишет музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В музее напомнили, что Ося больше 15 лет жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, прогуливался по саду и для многих стал символом музея."Про него снимали телесюжеты, писали статьи, он даже стал героем книги "Данный кот прописан в центре". Вы все следили за историей его пропажи и возвращения, интересовались его самочувствием. Последние месяцы Ося провел дома на почетной пенсии, но, уверены, скучал по нашим гостям. У Оси была долгая и хорошая жизнь", — отмечают в музее.В октябре прошлого года Ося пропал из музея. Его сотрудники опасались за здоровье питомца, так как кот должен был регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства, которые были ему жизненно необходимы. Выяснилось, что неизвестная девушка забрала кота из арки, ведущей в сад Фонтанного дома. Музей в соцсетях попросил вернуть Осю. Кота вернули в музей через несколько дней.Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.

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Найден кот Ося, пропавший из музея Анны Ахматовой в Петербурге Пропавший из петербургского музея Ахматовой кот Ося нашелся. Он уже поел и потихоньку приходит в себя. 2022-02-02T17:37 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, анна ахматова, санкт-петербург, музеи, новости культуры