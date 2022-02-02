https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701670.html

Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко

Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022

Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко

За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:40

2022-02-02T16:40

2022-02-02T16:55

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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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