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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/koronavirus-1770701670.html
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко
За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:40
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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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16:40 02.02.2022 (обновлено: 16:55 02.02.2022)
 
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: за неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Правительство РФ
 
 
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