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Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.02.2022
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко
За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:40
2022-02-02T16:40
2022-02-02T16:55
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МОСКВА. 2 фев - РИА Новости. За неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза", - сказал Мурашко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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16:40 02.02.2022 (обновлено: 16:55 02.02.2022)
Число пациентов с COVID-19 за неделю возросло в два раза, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: за неделю число пациентов с COVID-19 возросло в два раза