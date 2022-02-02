https://ria.ru/20220202/koordinator-1770592056.html

Байден назначил координатора по расследованию "гаванского синдрома"

Байден назначил координатора по расследованию "гаванского синдрома" - РИА Новости, 02.02.2022

Байден назначил координатора по расследованию "гаванского синдрома"

Президент США Джо Байден назначил межведомственного спецкоординатора для расследования проявлений "гаванского синдрома" у американских должностных лиц, сообщил... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:57

2022-02-02T01:57

2022-02-02T02:01

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден назначил межведомственного спецкоординатора для расследования проявлений "гаванского синдрома" у американских должностных лиц, сообщил во вторник Белый дом."Я назначаю старшего директора по разведывательным программам Совета национальной безопасности (Белого дома) межведомственным координатором по Аномальным инцидентам со здоровьем", - говорится в меморандуме главы государства, направленном госсекретарю США, главе Пентагона, генпрокурору, министру внутренней безопасности, директору Национальной разведки и главе ЦРУ. Текст документа обнародовал Белый дом. Имя чиновника при этом не приводится.Байден попросил руководителей упомянутых ведомств как можно скорее назначить по одному представителю, который будет взаимодействовать с новым координатором по проблематике проявлений "гаванского синдрома".Кроме того, глава американской администрации распорядился не позднее 25 февраля представить обновленное руководство по безопасности для американских должностных лиц, которые, как считается, могут испытать на себе воздействие "аномальных инцидентов со здоровьем".Проявления "гаванского синдрома" (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Кроме того, американские СМИ сообщали, что более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.Недавно американские СМИ сообщили, что симптомы так называемого "гаванского синдрома", предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения.

https://ria.ru/20220130/korruptsiya-1770165688.html

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

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