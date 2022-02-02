https://ria.ru/20220202/konflikt-1770620862.html

В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции

В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции - РИА Новости, 02.02.2022

В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции

В Санкт-Петербурге возбудили дело против сотрудника МВД, у которого произошел конфликт с коллегой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:17

2022-02-02T10:17

2022-02-02T12:26

происшествия

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против сотрудника МВД, у которого произошел конфликт с коллегой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.Инцидент произошел в отделе полиции в ночь на 1 февраля. По версии следствия, сотрудники ДПС не хотели пускать в помещение оперуполномоченного уголовного розыска, мотивируя это наличием у нее оружия.После перепалки один из мужчин толкнул женщину в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем девушку повалили на пол лицом вниз и рывком завели руки за спину, из-за чего она получила закрытый перелом левой плечевой кости.Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Одного из инспекторов задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По статье о превышении полномочий ему грозит до десяти лет лишения свободы.В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что всех троих уволят из органов внутренних дел.

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происшествия, россия, санкт-петербург