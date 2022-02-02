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В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции
В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции - РИА Новости, 02.02.2022
В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции
В Санкт-Петербурге возбудили дело против сотрудника МВД, у которого произошел конфликт с коллегой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:17
2022-02-02T10:17
2022-02-02T12:26
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против сотрудника МВД, у которого произошел конфликт с коллегой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.Инцидент произошел в отделе полиции в ночь на 1 февраля. По версии следствия, сотрудники ДПС не хотели пускать в помещение оперуполномоченного уголовного розыска, мотивируя это наличием у нее оружия.После перепалки один из мужчин толкнул женщину в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем девушку повалили на пол лицом вниз и рывком завели руки за спину, из-за чего она получила закрытый перелом левой плечевой кости.Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Одного из инспекторов задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По статье о превышении полномочий ему грозит до десяти лет лишения свободы.В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что всех троих уволят из органов внутренних дел.
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происшествия, россия, санкт-петербург
10:17 02.02.2022 (обновлено: 12:26 02.02.2022)
В Санкт-Петербурге возбудили дело после конфликта в отделе полиции
СК возбудил дело на инспектора ГИБДД в Петербурге после конфликта с сотрудницей полиции
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге возбудили дело против сотрудника МВД, у которого произошел конфликт с коллегой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району <…> по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК ("Превышение должностных полномочий")", — сказали в ведомстве.
Инцидент произошел в отделе полиции в ночь на 1 февраля. По версии следствия, сотрудники ДПС не хотели пускать в помещение оперуполномоченного уголовного розыска, мотивируя это наличием у нее оружия.
После перепалки один из мужчин толкнул женщину в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем девушку повалили на пол лицом вниз и рывком завели руки за спину, из-за чего она получила закрытый перелом левой плечевой кости.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Одного из инспекторов задержали, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По статье о превышении полномочий ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что всех троих уволят из органов внутренних дел.