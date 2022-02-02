https://ria.ru/20220202/knigi-1770687092.html

В РПЦ объяснили интерес россиян к духовной литературе

В РПЦ объяснили интерес россиян к духовной литературе - РИА Новости, 02.02.2022

В РПЦ объяснили интерес россиян к духовной литературе

Интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:26

2022-02-02T15:26

2022-02-02T15:41

религия

литрес

иисус христос

русская православная церковь

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Интерес к духовной литературе в эпоху испытаний возрастает, так как люди особенно остро ощущают иллюзорность земного благополучия и теряют чувство стабильности, у них обостряются религиозные переживания, рассказал РИА Новости зампредседателя издательского совета Русской православной церкви иеромонах Макарий (Комогоров).Ранее в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" РИА Новости сообщили, что продажи книг в жанре духовной литературы выросли в 2021 году почти на 30%, при этом продажи эзотерической литературы опережают продажи духовной на 83%."Интерес к духовной литературе можно объяснить тем, что в эпоху испытаний люди особенно остро ощущают, как иллюзорно наше земное благополучие, как уязвим человек перед множеством опасностей, в том числе перед вирусами, проблемами со здоровьем", - сказал иеромонах.По его словам, когда у человека исчезает чувство стабильности, у него всегда обостряются религиозные переживания, молитва становится более горячей и искренней, возникает желание покаяться, что-то исправить в своей жизни, стать добрее и милосерднее."В период карантинов, самоизоляции у многих появилось больше свободного времени, чтобы побыть наедине с собой, размышлять, читать книги. И можно только порадоваться росту интереса к духовной литературе", - отметил собеседник агентства.По его словам, спрос на эзотерическую литературу говорит о том, "что мир как был, так и остается полем брани между добром и злом, светом и тьмою". "А человек призван сделать свой выбор – или восстановить связь с Богом через молитву, покаяние и церковное общение, или продолжить поиск "альтернативного" пути, который на протяжении тысячелетий предлагают "иные" учителя и пророки, о которых в Евангелии говорит сам Иисус Христос: "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки... чтобы прельстить, если возможно, и избранных", - сказал иеромонах.Он отметил, что книжная отрасль восстанавливается после спада, вызванного пандемией. За 2021 год в издательский совет РПЦ на рецензирование было подано больше литературы, чем в 2020 году."Сегодня выходит множество изданий для тех, кто ищет свой путь к Богу. Чтобы поддерживать книжную культуру, издательский совет реализует несколько значимых проектов. Один из них – День православной книги, который отмечается в марте. На День славянской письменности мы награждаем лауреатов Патриаршей литературной премии. В конце года отмечаем лучшие издания в рамках проведения конкурса "Просвещение через книгу". Надеемся, что и мы вносим свою лепту для продвижения литературы, которая помогает человеку прийти к Богу, жить по заповедям, приносить пользу людям", - резюмировал иеромонах Макарий.

https://ria.ru/20210726/pisatel-1742874371.html

https://ria.ru/20200529/1572171471.html

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литрес, иисус христос, русская православная церковь