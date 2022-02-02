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Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым
Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым - РИА Новости, 02.02.2022
Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым
Мажилис Казахстана согласился с предложенной сенатом поправкой об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T08:45
2022-02-02T10:34
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
парламент казахстана
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НУР-СУЛТАН, 2 фев — РИА Новости. Мажилис Казахстана согласился с предложенной сенатом поправкой об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.Документ отправился на подпись к главе государства. При этом ранее депутаты одобрили две другие поправки в закон о елбасы (лидере нации), сохранив за ним право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия 20 марта 2019 года. Тогда он остался на постах главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и руководителя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021-го елбасы заявил о своем решении покинуть кресло председателя АНК в пользу президента Касыма-Жомарта Токаева, а 5 января — в разгар беспорядков в стране — передал ему и первенство в Совбезе.Восемнадцатого января Назарбаев выступил с видеообращением к казахстанцам, 81-летний политик заявил, что вся полнота власти сосредоточена в руках Токаева, а сам экс-президент — пенсионер. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
https://ria.ru/20220201/kazakhstan-1770416044.html
https://ria.ru/20220128/kazakhstan-1769952420.html
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, парламент казахстана
08:45 02.02.2022 (обновлено: 10:34 02.02.2022)
 
Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым

Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с экс-президентом Назарбаевым

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание парламента Казахстана в Нур-Султане
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане
© Sputnik
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Здание парламента Казахстана в Нур-Султане. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 2 фев — РИА Новости. Мажилис Казахстана согласился с предложенной сенатом поправкой об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.
Документ отправился на подпись к главе государства. При этом ранее депутаты одобрили две другие поправки в закон о елбасы (лидере нации), сохранив за ним право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.
Мурат Нуртлеу
Вчера, 08:52
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия 20 марта 2019 года. Тогда он остался на постах главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и руководителя Ассамблеи народа Казахстана (АНК).
В апреле 2021-го елбасы заявил о своем решении покинуть кресло председателя АНК в пользу президента Касыма-Жомарта Токаева, а 5 января — в разгар беспорядков в стране — передал ему и первенство в Совбезе.
Восемнадцатого января Назарбаев выступил с видеообращением к казахстанцам, 81-летний политик заявил, что вся полнота власти сосредоточена в руках Токаева, а сам экс-президент — пенсионер. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
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