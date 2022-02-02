https://ria.ru/20220202/kazakhstan-1770607889.html

Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым

Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым - РИА Новости, 02.02.2022

Парламент Казахстана отменил согласование политики страны с Назарбаевым

Мажилис Казахстана согласился с предложенной сенатом поправкой об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T08:45

2022-02-02T08:45

2022-02-02T10:34

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НУР-СУЛТАН, 2 фев — РИА Новости. Мажилис Казахстана согласился с предложенной сенатом поправкой об отмене необходимости согласовывать политические решения с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента.Документ отправился на подпись к главе государства. При этом ранее депутаты одобрили две другие поправки в закон о елбасы (лидере нации), сохранив за ним право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия 20 марта 2019 года. Тогда он остался на постах главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и руководителя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021-го елбасы заявил о своем решении покинуть кресло председателя АНК в пользу президента Касыма-Жомарта Токаева, а 5 января — в разгар беспорядков в стране — передал ему и первенство в Совбезе.Восемнадцатого января Назарбаев выступил с видеообращением к казахстанцам, 81-летний политик заявил, что вся полнота власти сосредоточена в руках Токаева, а сам экс-президент — пенсионер. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".

https://ria.ru/20220201/kazakhstan-1770416044.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, парламент казахстана