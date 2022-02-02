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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/karantin-1770618677.html
Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней
Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней - РИА Новости, 02.02.2022
Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней
Срок карантина сокращается с 14 до семи дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:03
2022-02-02T14:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
анна попова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Срок карантина сокращается с 14 до семи дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.Она также заметила, что больше половины случаев заражения приходятся на Московский регион и Санкт-Петербург. В двух крупнейших агломерациях доля "омикрона" составляет уже около 80%. При этом у значительной части инфицированных болезнь не дает симптомов."Изначально мы предполагали, что в России могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%", — отметила Попова.Наибольший же рост заболеваемости Роспотребнадзор отмечает среди подростков и людей в возрасте 30-49 лет.В целом, по оценке ведомства, система здравоохранения "очень неплохо" справляется с волной распространения омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, благодаря вовремя принятым мерам удалось "выиграть несколько месяцев". В то же время количество вновь инфицированных растет, однако сокращается число госпитализаций."В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", — заметила глава Роспотребнадзора.За сутки в России выявлены 141 883 новых случая COVID-19, скончались 678 пациентов, на лечение в больницы отправили 17 201 человека — на 1,6% меньше, чем накануне. В 42 регионах ситуация улучшилась, в 40 госпитализаций стало больше. Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
https://ria.ru/20220202/popova-1770521004.html
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"Смотрим еще и мировую практику" – Попова о сокращении карантина для контактных до 7 дней
"Смотрим еще и мировую практику" – Попова о сокращении карантина для контактных до 7 дней
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова
10:03 02.02.2022 (обновлено: 14:17 02.02.2022)
 
Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней

Попова: карантин сократили до семи дней только для контактировавших с больным COVID-19

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Срок карантина сокращается с 14 до семи дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Больному, у которого был положительный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, нужен отрицательный тест. И если человек болен, то возможность его выхода на работу определяет только врач, и здесь других вариантов нет", — добавила чиновница.
Она также заметила, что больше половины случаев заражения приходятся на Московский регион и Санкт-Петербург. В двух крупнейших агломерациях доля "омикрона" составляет уже около 80%. При этом у значительной части инфицированных болезнь не дает симптомов.
"Изначально мы предполагали, что в России могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%", — отметила Попова.
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Наибольший же рост заболеваемости Роспотребнадзор отмечает среди подростков и людей в возрасте 30-49 лет.
В целом, по оценке ведомства, система здравоохранения "очень неплохо" справляется с волной распространения омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, благодаря вовремя принятым мерам удалось "выиграть несколько месяцев". В то же время количество вновь инфицированных растет, однако сокращается число госпитализаций.
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"В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", — заметила глава Роспотребнадзора.
За сутки в России выявлены 141 883 новых случая COVID-19, скончались 678 пациентов, на лечение в больницы отправили 17 201 человека — на 1,6% меньше, чем накануне. В 42 регионах ситуация улучшилась, в 40 госпитализаций стало больше.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыАнна Попова
 
 
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