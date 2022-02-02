https://ria.ru/20220202/karantin-1770618677.html

Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней

Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней - РИА Новости, 02.02.2022

Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней

Срок карантина сокращается с 14 до семи дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:03

2022-02-02T10:03

2022-02-02T14:17

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

анна попова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770620238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_525f6db3aa413bea08008afed2984701.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Срок карантина сокращается с 14 до семи дней только для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.Она также заметила, что больше половины случаев заражения приходятся на Московский регион и Санкт-Петербург. В двух крупнейших агломерациях доля "омикрона" составляет уже около 80%. При этом у значительной части инфицированных болезнь не дает симптомов."Изначально мы предполагали, что в России могут быть достигнуты шестизначные цифры заболеваемости, и сегодня мы видим стремительный рост, но это цифры инфицирования. В этой цифре сегодняшней, если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17 до 20%", — отметила Попова.Наибольший же рост заболеваемости Роспотребнадзор отмечает среди подростков и людей в возрасте 30-49 лет.В целом, по оценке ведомства, система здравоохранения "очень неплохо" справляется с волной распространения омикрон-штамма коронавируса. По словам Поповой, благодаря вовремя принятым мерам удалось "выиграть несколько месяцев". В то же время количество вновь инфицированных растет, однако сокращается число госпитализаций."В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная", — заметила глава Роспотребнадзора.За сутки в России выявлены 141 883 новых случая COVID-19, скончались 678 пациентов, на лечение в больницы отправили 17 201 человека — на 1,6% меньше, чем накануне. В 42 регионах ситуация улучшилась, в 40 госпитализаций стало больше. Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20220202/popova-1770521004.html

https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Смотрим еще и мировую практику" – Попова о сокращении карантина для контактных до 7 дней "Смотрим еще и мировую практику" – Попова о сокращении карантина для контактных до 7 дней 2022-02-02T10:03 true PT1M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, анна попова