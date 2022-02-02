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Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%, заявила Попова
Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%, заявила Попова - РИА Новости, 02.02.2022
Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%, заявила Попова
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен быть выше 90% на фоне распространения штамма "омикрон", который обладает максимальным уровнем заразности, РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:21
2022-02-02T10:21
2022-02-02T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен быть выше 90% на фоне распространения штамма "омикрон", который обладает максимальным уровнем заразности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."У нас меняются варианты, а сколько нужно, во многом зависит от контагиозности вируса, которая сегодня высокая у "омикрона". Сначала мы говорили, что достаточно 60%, потому что скорость передачи самого первого варианта - уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80%. Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших, и сегодня ученые говорят, что так как контагиозность, заразность, достигла практически максимальных уровней из известных нам других инфекций, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%", - сказала Попова.Она отметила, что уровень коллективного иммунитета в стране меняется, потому что если люди, которые полгода назад сделали прививку, не делают ее сейчас, выпадают из числа людей, которые имеют иммунитет. На сегодня коллективный иммунитет в стране составляет более 64%, что уже неплохо, уточнила Попова.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
https://ria.ru/20220131/omikron-1770351672.html
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Попова: "Уровень иммунизации должен быть больше 90%"
Глава Роспотребнадзора Попова рассказала РИА Новости, какого коллективного иммунитета нужно достичь для победы над "омикроном"
2022-02-02T10:21
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PT1M23S
РИА Новости
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:21 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
Коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: коллективный иммунитет при "омикроне" должен быть выше 90%