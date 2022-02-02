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Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме
Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме - РИА Новости, 02.02.2022
Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме
Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:47
2022-02-02T14:47
2022-02-02T15:15
в мире
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черное море
анкара
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения."Дай Бог, в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", - заявил Эрдоган, выступление которого транслировали местные телеканалы.Ранее Эрдоган заявил, что страна намерена добывать до 40 миллионов кубометров газа в сутки из месторождений в Черном море и надеется использовать топливо с января 2023 года. Планируется, что на первом этапе из 10 скважин будут добываться 10 миллионов кубометров газа в сутки, на втором этапе - 40 миллионов.
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в мире, турция, черное море, анкара, реджеп тайип эрдоган
14:47 02.02.2022 (обновлено: 15:15 02.02.2022)
Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме
Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году
АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция
определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море
, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.
"Дай Бог, в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", - заявил Эрдоган, выступление которого транслировали местные телеканалы.
Ранее Эрдоган заявил, что страна намерена добывать до 40 миллионов кубометров газа в сутки из месторождений в Черном море и надеется использовать топливо с января 2023 года. Планируется, что на первом этапе из 10 скважин будут добываться 10 миллионов кубометров газа в сутки, на втором этапе - 40 миллионов.