https://ria.ru/20220202/gaz-1770680148.html

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме - РИА Новости, 02.02.2022

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме

Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:47

2022-02-02T14:47

2022-02-02T15:15

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турция

черное море

анкара

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 2 фев - РИА Новости. Турция планирует подключить газ из Черного моря к своей энергосистеме в 2023 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения."Дай Бог, в 2023 году мы подключим газ из Черного моря к своей энергосистеме", - заявил Эрдоган, выступление которого транслировали местные телеканалы.Ранее Эрдоган заявил, что страна намерена добывать до 40 миллионов кубометров газа в сутки из месторождений в Черном море и надеется использовать топливо с января 2023 года. Планируется, что на первом этапе из 10 скважин будут добываться 10 миллионов кубометров газа в сутки, на втором этапе - 40 миллионов.

https://ria.ru/20220201/pgnig-1770449502.html

турция

черное море

анкара

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в мире, турция, черное море, анкара, реджеп тайип эрдоган