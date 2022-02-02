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Джонсон заявил Путину, что озабочен ситуацией вокруг Украины

Джонсон заявил Путину, что озабочен ситуацией вокруг Украины - РИА Новости, 02.02.2022

Джонсон заявил Путину, что озабочен ситуацией вокруг Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил глубокую озабоченность ситуацией на украинской границе и РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:57

2022-02-02T21:57

2022-02-02T22:04

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ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил глубокую озабоченность ситуацией на украинской границе и "деятельностью России", говорится в сообщении канцелярии премьера по итогам разговора лидеров в среду.Как ранее информировал Кремль, Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, а также обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договорённостей."Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом", - отмечается в сообщении.Кроме того, Джонсон подчеркнул, что, согласно политике открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право стремиться к членству в альянсе, что в полной мере относится и к Украине. Он заявил, что НАТО является оборонительным союзом. "Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость вовлечения Украины в переговоры", - указали на Даунинг-стрит.Джонсон и Путин приветствовали общение между Великобританией и Россией по ряду важных вопросов, включая изменение климата, ситуацию в Афганистане и ядерную сделку с Ираном. "Они договорились применить этот дух диалога к нынешней напряженности, чтобы найти мирное решение", - заключили в канцелярии британского премьера.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220202/peregovory-1770751390.html

https://ria.ru/20220202/ukraina-1770748606.html

https://ria.ru/20220202/nato-1770731409.html

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