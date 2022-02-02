https://ria.ru/20220202/doklad-1770636148.html

В ЕЕК назвали Amnesty International экстремистами

В ЕЕК назвали Amnesty International экстремистами - РИА Новости, 02.02.2022

В ЕЕК назвали Amnesty International экстремистами

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал неправительственную организацию Amnesty International "экстремистами,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:28

2022-02-02T11:28

2022-02-02T11:28

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал неправительственную организацию Amnesty International "экстремистами, маскирующимися под защитников прав человека", и призвал ее отделения дистанцироваться от опубликованного доклада об Израиле, чтобы не допустить "опасного роста антисемитских настроений в Европе".1 февраля Amnesty International опубликовала на своей странице доклад "Израиль проводит апартеид в отношении палестинцев: жестокая система доминирования и преступления против человечности", посвященный тому, "как Израиль применяет систему подавления и установления господства над палестинцами повсюду, где он имеет возможность ограничивать их права". По мнению Amnesty International, приведенному на ее сайте, меры Израиля "представляют собой апартеид как преступление против человечности, как это определено в Римском статуте и в Конвенции против апартеида"."В том, что представители Amnesty International внезапно решили использовать слово "апартеид" по отношению к Израилю, нет ничего нового. И это в то время, когда израильские граждане-арабы заседают в Кнессете, занимают посты министров в нынешнем правительстве и служат судьями в Верховном суде. Amnesty International – это политические активисты-экстремисты, маскирующиеся под защитников прав человека. Навязчивая зацикленность организации на Израиле должна развеять любые заблуждения об объективности, нейтральности или надежности этой организации", - заявил Кантор.Текст его заявления предоставила РИА Новости пресс-служба ЕЕК.По его мнению, отчет Amnesty International станет "оружием, которое будут использовать против евреев во всем мире", и увеличит число нападений на евреев во всем мире. "Ни один из авторов этого доклада не сможет игнорировать прямую связь своей работы с ростом антисемитизма. Мы призываем все другие отделения Amnesty International дистанцироваться от этого клеветнического пасквиля, чтобы окончательно не погубить репутацию организации и не привести к опасному росту антисемитских настроений в Европе", - заключил Кантор.

https://ria.ru/20220124/assanzh-1769297969.html

https://ria.ru/20220126/ekstremizm-1769676698.html

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в мире, израиль, кнессет израиля, amnesty international