https://ria.ru/20220202/cats-1770693530.html
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру - РИА Новости, 02.02.2022
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world", сообщает Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:39
2022-02-02T17:39
2022-02-02T17:39
культура
новости культуры
санкт-петербург
россия
государственный эрмитаж
коты
петр i
елизавета петровна (императрица)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444361_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_b1f4467620443e1e26f6ddd7af63ba75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world", сообщает Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Сотрудники музея особенно порадовала карточка, посвященная России. В ней рассказывается об эрмитажных котах. В музее уточняют, что сейчас котов в музее значительно меньше. Некоторые из них находят свой дом и любящую семью.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать этих животных в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками".Эрмитаж активно занимается их продвижением и пристройством через социальные сети. Музейные коты настолько известны, что французский меценат упомянул их в своем завещании, оставив в пользу животных около трех тысяч евро.
https://ria.ru/20211130/koty-1761488086.html
https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588021480.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599444361_433:256:2822:2048_1920x0_80_0_0_e9c3f5ab13a02b66b207fef048325fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, санкт-петербург, россия, государственный эрмитаж, коты, петр i, елизавета петровна (императрица)
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости.
Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world", сообщает
Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Про эрмитажных котов снимают фильмы, пишут статьи в газеты, сочиняют книги, а недавно мы узнали, что наши пушистые сотрудники попали и в настольную игру! В американской настольной игре "Cultures of the world" каждой стране посвящена отдельная карточка с интересными фактами о географии, истории и культуре", — говорится в публикации.
Сотрудники музея особенно порадовала карточка, посвященная России. В ней рассказывается об эрмитажных котах.
"В Эрмитаже (Санкт-Петербург) работают 74 кота, которые охраняют бесценные произведения искусства от крыс. Они живут в подвале музея, у них есть свой начальник и ветеринар", — пересказывают в сотрудники описание карточки.
В музее уточняют, что сейчас котов в музее значительно меньше. Некоторые из них находят свой дом и любящую семью.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать этих животных в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками".
Эрмитаж активно занимается их продвижением и пристройством через социальные сети. Музейные коты настолько известны, что французский меценат упомянул их в своем завещании, оставив в пользу животных около трех тысяч евро.