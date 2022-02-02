https://ria.ru/20220202/cats-1770693530.html

Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру

Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру - РИА Новости, 02.02.2022

Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру

Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world", сообщает Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:39

2022-02-02T17:39

2022-02-02T17:39

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петр i

елизавета петровна (императрица)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Эрмитажные коты попали в американскую настольную игру "Cultures of the world", сообщает Государственный Эрмитаж на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Сотрудники музея особенно порадовала карточка, посвященная России. В ней рассказывается об эрмитажных котах. В музее уточняют, что сейчас котов в музее значительно меньше. Некоторые из них находят свой дом и любящую семью.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать этих животных в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками".Эрмитаж активно занимается их продвижением и пристройством через социальные сети. Музейные коты настолько известны, что французский меценат упомянул их в своем завещании, оставив в пользу животных около трех тысяч евро.

https://ria.ru/20211130/koty-1761488086.html

https://ria.ru/20201207/ermitazh-1588021480.html

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новости культуры, санкт-петербург, россия, государственный эрмитаж, коты, петр i, елизавета петровна (императрица)