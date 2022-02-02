https://ria.ru/20220202/bayden-1770766756.html
СМИ: Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу
СМИ: Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу - РИА Новости, 02.02.2022
СМИ: Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу
Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чем он ранее говорил президенту России Владимиру... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:27
2022-02-02T23:27
2022-02-02T23:27
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чем он ранее говорил президенту России Владимиру Путину, сообщает журналист телеканала CNN."Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, о чем он говорил Путину с самого начала", - сообщила журналистка Кейтлан Коллинз в Twitter."Если он будет действовать агрессивно, мы сделаем все, чтобы убедить наших партнеров по НАТО в Восточной Европе, что мы есть, а статья 5 (Североатлантического договора, о коллективной безопасности - ред.) - это святая обязанность", - приводит журналистка слова американского президента.Ранее Пентагон объявил, что США направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских странах на временной основе и при согласии принимающих сторон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/podlinnost-1770763311.html
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в мире, дмитрий песков, россия, восточная европа, киев, министерство обороны сша, twitter, нато
СМИ: Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу
CNN: президент США Байден заявил, что говорил Путину о планах перебросить войска в Европу