https://ria.ru/20220202/basseyn-1770654080.html

В Ленобласти открылся олимпийский бассейн

В Ленобласти открылся олимпийский бассейн - РИА Новости, 02.02.2022

В Ленобласти открылся олимпийский бассейн

В городе Кингисепп Ленинградской области открылся бассейн для будущих участников Олимпиады, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:52

2022-02-02T12:52

2022-02-02T12:51

ленинградская область

ленинградская область

кингисеппский район

кингисепп

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. В городе Кингисепп Ленинградской области открылся бассейн для будущих участников Олимпиады, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, объект включает в себя олимпийский плавательный бассейн 51,5 метров на 25 метров с передвижным бортом, бассейн для акваэробики 10 метров на 16 метров, детский бассейн 10 метров на 6 метров, а также четыре зала для общефизической подготовки. Комплекс станет базой для подготовки будущих олимпийских чемпионов, местом активного отдыха горожан, площадкой для проведения общероссийских и международных соревнований, а также будет использоваться для проведения круглогодичных тренировочных занятий и спортивных соревнований по плаванию и синхронному плаванию, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.Как отметил губернатор, программа, которая ещё пять лет назад казалась фантастической, будет полностью реализована до конца этого года."За постсоветское время в Ленинградской области мы ещё не строили таких спортивных объектов, как этот бассейн в Кингисеппе. Он соответствует всем самым требовательным мировым олимпийским стандартам. Здесь не только 50-метровый бассейн, где можно проводить соревнования любого уровня, любой квалификации. Это ещё и тренировочная чаша, и малая чаша для детей. Но самое главное - здесь ещё и восстановительный комплекс. Это все соответствует самым высоким стандартам и для тренировок на воде, и в сухом зале, и последующего восстановления", - подчеркнул губернатор.По словам Дрозденко, бассейн будет использоваться не только для Кингисеппского района и спортсменами Ленинградской области, но и станет местом сбора команд из других регионов.

https://ria.ru/20211213/menyu-1763520068.html

ленинградская область

кингисеппский район

кингисепп

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ленинградская область, кингисеппский район, кингисепп, александр дрозденко