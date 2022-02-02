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Киев подготовил перечень вещей для нужд армии
Киев подготовил перечень вещей для нужд армии - РИА Новости, 02.02.2022
Киев подготовил перечень вещей для нужд армии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов говорить публично о том, с... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:51
2022-02-02T14:23
в мире
украина
россия
нидерланды
владимир зеленский
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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов говорить публично о том, с какой страной о каком оружии договаривается.Ранее Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту."Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, что из какой страны, о чем мы детально договорились и что мы получим. Для нас очень важно, что все это оружие – это защита", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.При этом, он отметил что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка территорий."Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии", - сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220202/donbass-1770662679.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский
13:51 02.02.2022 (обновлено: 14:23 02.02.2022)
 
Киев подготовил перечень вещей для нужд армии

Президент Украины Зеленский: Киев подготовил перечень того, что нужно армии

© REUTERS / Separate Naval Infantry BrigadeУкраинские военные во время учений в Одесской области
Украинские военные во время учений в Одесской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Separate Naval Infantry Brigade
Украинские военные во время учений в Одесской области
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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подготовил отдельный перечень того, что нужно украинской армии, но не готов говорить публично о том, с какой страной о каком оружии договаривается.
Ранее Зеленский подписал указ об увеличении обороноспособности страны, который предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад и увеличение срока службы по контракту.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:39
Донбасс не получит ни особого статуса, ни права вето, заявил Кулеба
"Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, что из какой страны, о чем мы детально договорились и что мы получим. Для нас очень важно, что все это оружие – это защита", - сказал Зеленский на брифинге в среду, отвечая на вопрос о том, договорился ли он с премьером Нидерландов о поставках оружия.
При этом, он отметил что Украина постоянно укрепляет боеспособность своей армии и больше не отдаст ни одного участка территорий.
"Поэтому у нас подготовлен не только план, но и отдельный перечень того, что нужно нашей армии", - сказал Зеленский.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
11:06
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В миреУкраинаРоссияНидерландыВладимир Зеленский
 
 
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