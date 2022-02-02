https://ria.ru/20220202/antitela-1770600773.html

Инфекционист: антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон"

Инфекционист: антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон" - РИА Новости, 02.02.2022

Инфекционист: антитела у привитых быстрее срабатывают на "стелс-омикрон"

Вакцинированные от коронавируса быстрее вырабатывают антитела на новый вид штамма "омикрон", заявил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T06:53

2022-02-02T06:53

2022-02-02T06:54

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Вакцинированные от коронавируса быстрее вырабатывают антитела на новый вид штамма "омикрон", заявил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Подштамм "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон", был выявлен в Алжире в январе. Он отличается еще большей заразностью, чем первоначальный "омикрон".По его словам, поскольку сейчас многие привитые люди заболеют еще и "омикроном" и таким образом получат иммунную стимуляцию, "то новый подштамм, вероятно, не будет распространяться настолько быстро и массово, как его предшественники".Ранее асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения итальянской столичной области Лацио Алессио Д'Амато заявил, что новый "омикрон" будучи более быстрым по течению заболевания позволит иметь более широкую систему иммунизации.

https://ria.ru/20220202/simptomy-1770594344.html

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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса