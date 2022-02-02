https://ria.ru/20220202/alyans-1770750768.html
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса - РИА Новости, 02.02.2022
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса
НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:38
2022-02-02T20:38
2022-02-02T20:43
в мире
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восточная европа
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга, поступившем в РИА Новости."Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО", - говорится в документе.
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в мире, нато, йенс столтенберг, восточная европа
20:38 02.02.2022 (обновлено: 20:43 02.02.2022)
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса
Генсек Столтенберг: НАТО обдумывает развертывание войск в юго-восточной части альянс