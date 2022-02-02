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НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса - РИА Новости, 02.02.2022
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса
НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга,... РИА Новости, 02.02.2022
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в мире
нато
йенс столтенберг
восточная европа
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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга, поступившем в РИА Новости."Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО", - говорится в документе.
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в мире, нато, йенс столтенберг, восточная европа
20:38 02.02.2022 (обновлено: 20:43 02.02.2022)
 
НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса

Генсек Столтенберг: НАТО обдумывает развертывание войск в юго-восточной части альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга, поступившем в РИА Новости.
"Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО", - говорится в документе.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:28
Пентагон допустил отправку сил на Украину
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергВосточная Европа
 
 
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