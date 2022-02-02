https://ria.ru/20220202/alyans-1770750768.html

НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса

НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса - РИА Новости, 02.02.2022

НАТО допустила развертывание дополнительных войск на юго-востоке альянса

НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:38

2022-02-02T20:38

2022-02-02T20:43

в мире

нато

йенс столтенберг

восточная европа

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БРЮССЕЛЬ, 2 фев – РИА Новости. НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части блока, говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга, поступившем в РИА Новости."Мы повысили готовность сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность развертывания дополнительных боевых групп в юго-восточной части НАТО", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220202/evakuatsiya-1770731299.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, восточная европа