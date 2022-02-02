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Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"
Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети" - РИА Новости, 02.02.2022
Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"
В столице стартовал второй этап профориентационной акции для школьников "День без турникетов. Дети", мероприятия пройдут с 8 февраля по 29 апреля. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:00
2022-02-02T10:02
образование - общество
москва
технопарки
дети
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Юлия Чичерина. В столице стартовал второй этап профориентационной акции для школьников "День без турникетов. Дети", мероприятия пройдут с 8 февраля по 29 апреля.В познавательном марафоне наряду с площадками ранней профориентации примут участие детские технопарки "Наукоград" МФЮА, "Альтаир" РТУ МИРЭА, "Кулибин ПРО", "Инжинириум" МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие. В общей сложности на 36 площадках для подрастающих москвичей будет проведено около 375 познавательных мероприятий.Основной задачей акции является знакомство школьников с миром современных профессий, где они могут попробовать свои силы в каждой из них и определиться с дальнейшей траекторией своего профессионального выбора и развития. Именно это является приоритетом для организатора акции - Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПИР).Первый этап проекта "День без турникетов. Дети" проходил с октября по декабрь прошлого года, в нем приняло участие свыше 8500 детей.Все начинается с регистрацииРегистрация на первые 75 познавательных программ открылась 1 февраля на платформе детских технопарков Москвы. Всего запланировано 375 мероприятий, они будут дополняться. Всем желающим необходимо зайти в раздел "Акции" и выбрать пункт "День без турникетов. Дети", а затем перейти к программам мероприятий.Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета). После обработки заявки оператор свяжется по указанному вами телефону и уточнит детали. Участникам предоставляется бесплатный трансфер от школы до места проведения мероприятия.Занятия будут проходить в группах численностью не более 25 человек. Каждую группу на маршруте сопровождают специалисты с опытом работы с детскими группами. Они собирают группу детей в месте сбора, координируют посадку в автобус, рассказывают о проекте и объекте, куда лежит путь, а также контролируют соблюдение всех действующих санитарных мер.Выбор программы: от креативной инженерии до предпринимательстваРазнообразию направлений, которые предлагаются участникам акции "День без турникетов. Дети", может позавидовать даже взрослый. Программа подготовлена с учетом возраста детей: для учащихся со второго по четвертый класс (7-10 лет) и для школьников пятых и шестых классов (10-13 лет)."Мероприятия акции разбиты на восемь направлений, или треков: “Креативные индустрии”, “Инженерия и программирование”, “Мультимедийное погружение и актерское мастерство”, “Робототехника”, “Наука”, “Безопасный город”, “Спорт”, “Предпринимательство”, - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.К примеру, участники акции смогут попробовать себя в роли кузнеца или его подмастерья, попрактиковаться в дизайне и проектировании городской среды, создать собственный мультфильм и научиться разбираться в живописи, а также узнать о таких профессиях, как журналист, радиоведущий, мультипликатор, радиоведущий и видеоблогер.Спасатель, актер или инженерЛегко ли стать чемпионом и что для этого необходимо сделать – об этом ребята смогут узнать на спортивном треке, который проведут профессиональные судьи и тренеры, представители спортивных федераций, имеющие звания Мастеров спорта России и выше, многократные победители соревнований различного уровня.Участники программы "Мультимедийное погружение" освоят мастерство радиоведущего - научатся работать над дикцией, управлять голосом. Им также расскажут о том, как стать настоящими мультипликаторами и мультимедийными журналистами, помогут снять собственный репортаж.На курсе "Робототехника" юные инженеры сконструируют марсоход, создадут "механическую руку", познакомятся с промышленными и мобильными роботами, параллельно погружаясь в профессии инженера-робототехника и программиста.На треке "Наука" школьники смогут разобраться в явлениях природы с помощью интерактивных экспонатов и конструкторов. Участников трека ждет знакомство сразу с несколькими профессиями, среди которых ученый-физик, микробиолог и парфюмер.Трек "Безопасный город" позволит поучаствовать в жизни большого города: потушить пожар, предотвратить финансовое преступление, обеспечить безопасное перемещение денег в банке и даже провести поисково-спасательную операцию.Организаторы уверены, что скучно во время акции "День без турникетов. Дети" не будет.
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РИА Новости
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образование - общество, москва, технопарки, дети
10:00 02.02.2022 (обновлено: 10:02 02.02.2022)
 

Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"

© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Новогодний марафон в детских технопарках: на старт, внимание, марш!
Новогодний марафон в детских технопарках: на старт, внимание, марш! - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости, Юлия Чичерина. В столице стартовал второй этап профориентационной акции для школьников "День без турникетов. Дети", мероприятия пройдут с 8 февраля по 29 апреля.
В познавательном марафоне наряду с площадками ранней профориентации примут участие детские технопарки "Наукоград" МФЮА, "Альтаир" РТУ МИРЭА, "Кулибин ПРО", "Инжинириум" МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие. В общей сложности на 36 площадках для подрастающих москвичей будет проведено около 375 познавательных мероприятий.
Алексей Фурсин: Детские технопарки Москвы - единая экосистема профориентации - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 18:14
Фурсин: Детские технопарки Москвы - единая экосистема профориентации
Основной задачей акции является знакомство школьников с миром современных профессий, где они могут попробовать свои силы в каждой из них и определиться с дальнейшей траекторией своего профессионального выбора и развития. Именно это является приоритетом для организатора акции - Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПИР).
Первый этап проекта "День без турникетов. Дети" проходил с октября по декабрь прошлого года, в нем приняло участие свыше 8500 детей.

Все начинается с регистрации

Регистрация на первые 75 познавательных программ открылась 1 февраля на платформе детских технопарков Москвы. Всего запланировано 375 мероприятий, они будут дополняться. Всем желающим необходимо зайти в раздел "Акции" и выбрать пункт "День без турникетов. Дети", а затем перейти к программам мероприятий.
Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета). После обработки заявки оператор свяжется по указанному вами телефону и уточнит детали. Участникам предоставляется бесплатный трансфер от школы до места проведения мероприятия.
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала" Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"
 Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции День без турникетов. Дети
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"
Занятия будут проходить в группах численностью не более 25 человек. Каждую группу на маршруте сопровождают специалисты с опытом работы с детскими группами. Они собирают группу детей в месте сбора, координируют посадку в автобус, рассказывают о проекте и объекте, куда лежит путь, а также контролируют соблюдение всех действующих санитарных мер.

Выбор программы: от креативной инженерии до предпринимательства

Разнообразию направлений, которые предлагаются участникам акции "День без турникетов. Дети", может позавидовать даже взрослый. Программа подготовлена с учетом возраста детей: для учащихся со второго по четвертый класс (7-10 лет) и для школьников пятых и шестых классов (10-13 лет).
"Мероприятия акции разбиты на восемь направлений, или треков: “Креативные индустрии”, “Инженерия и программирование”, “Мультимедийное погружение и актерское мастерство”, “Робототехника”, “Наука”, “Безопасный город”, “Спорт”, “Предпринимательство”, - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
К примеру, участники акции смогут попробовать себя в роли кузнеца или его подмастерья, попрактиковаться в дизайне и проектировании городской среды, создать собственный мультфильм и научиться разбираться в живописи, а также узнать о таких профессиях, как журналист, радиоведущий, мультипликатор, радиоведущий и видеоблогер.
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала" Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"
 Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции День без турникетов. Дети
© Фото предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Более 370 мероприятий пройдут в рамках акции "День без турникетов. Дети"

Спасатель, актер или инженер

Легко ли стать чемпионом и что для этого необходимо сделать – об этом ребята смогут узнать на спортивном треке, который проведут профессиональные судьи и тренеры, представители спортивных федераций, имеющие звания Мастеров спорта России и выше, многократные победители соревнований различного уровня.
Участники программы "Мультимедийное погружение" освоят мастерство радиоведущего - научатся работать над дикцией, управлять голосом. Им также расскажут о том, как стать настоящими мультипликаторами и мультимедийными журналистами, помогут снять собственный репортаж.
На курсе "Робототехника" юные инженеры сконструируют марсоход, создадут "механическую руку", познакомятся с промышленными и мобильными роботами, параллельно погружаясь в профессии инженера-робототехника и программиста.
На треке "Наука" школьники смогут разобраться в явлениях природы с помощью интерактивных экспонатов и конструкторов. Участников трека ждет знакомство сразу с несколькими профессиями, среди которых ученый-физик, микробиолог и парфюмер.
Трек "Безопасный город" позволит поучаствовать в жизни большого города: потушить пожар, предотвратить финансовое преступление, обеспечить безопасное перемещение денег в банке и даже провести поисково-спасательную операцию.
Организаторы уверены, что скучно во время акции "День без турникетов. Дети" не будет.
 
Образование - ОбществоМоскваТехнопаркиДети
 
 
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