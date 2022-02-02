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Шоубиз
https://ria.ru/20220202/abdulov-1770668014.html
Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу
Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу - РИА Новости, 02.02.2022
Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу
Два предполагаемых сына Александра Абдулова встретились в эфире программы "Пусть говорят". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:16
2022-02-02T14:16
шоубиз
знаменитости
александр абдулов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два предполагаемых сына Александра Абдулова встретились в эфире программы "Пусть говорят".Сергей Шиподько объявился в 2021 году – у него нет никаких доказательств родства с актером, кроме признания матери перед смертью. Другой мужчина – Александр Коваль – появился в СМИ в январе этого года, когда фотографию с неизвестным мальчиком обнаружили в кармане пиджака Абдулова.При этом племянница актера Ирина категорично высказалась по поводу возможного родства мужчин.Сергей отказался выполнить просьбу женщины, заявив, что у него проблемы с волосами.В конце программы были озвучены результаты ДНК-теста, которые показали, что мужчины – не братья. На данный момент известно только об одной подтвержденной дочери актера. В 2007 году в браке с Юлией Мешиной родилась Евгения.Ранее о романе с актером рассказала певица Азиза.
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знаменитости, александр абдулов, шоу-бизнес
14:16 02.02.2022
 
Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу

Два предполагаемых сына Абдулова встретились в "Пусть говорят"

© Пусть говорятКадр из программы "Пусть говорят"
Кадр из программы Пусть говорят
© Пусть говорят
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два предполагаемых сына Александра Абдулова встретились в эфире программы "Пусть говорят".
Сергей Шиподько объявился в 2021 году – у него нет никаких доказательств родства с актером, кроме признания матери перед смертью. Другой мужчина – Александр Коваль – появился в СМИ в январе этого года, когда фотографию с неизвестным мальчиком обнаружили в кармане пиджака Абдулова.

"Один человек мне не поверил, что-то там вякал, я удалил его из друзей. Остальные все мои друзья сказали, что да, похож. Я занимаюсь с детства тем, чем занимался Абдулов, подсознательно. Мама мне сказала, что папа – артист. И я тоже артист", – признался Шиподько.

При этом племянница актера Ирина категорично высказалась по поводу возможного родства мужчин.

"Вот вы ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть?" – попросила Ирина одного из предполагаемых сыновей.

Сергей отказался выполнить просьбу женщины, заявив, что у него проблемы с волосами.
В конце программы были озвучены результаты ДНК-теста, которые показали, что мужчины – не братья.

"Результаты данного теста таковы: вероятность того, что Александр и Сергей являются родственниками по прямой мужской линии, составляет 0%. Это значит, что вы не имеете одного общего биологического отца", – заявили в студии.

На данный момент известно только об одной подтвержденной дочери актера. В 2007 году в браке с Юлией Мешиной родилась Евгения.
Ранее о романе с актером рассказала певица Азиза.
Кадр из программы Андрей Малахов. Прямой эфир
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