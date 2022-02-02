https://ria.ru/20220202/abdulov-1770668014.html

Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу

Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу - РИА Новости, 02.02.2022

Предполагаемые сыновья Абдулова встретились в эфире ток-шоу

Два предполагаемых сына Александра Абдулова встретились в эфире программы "Пусть говорят". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:16

2022-02-02T14:16

2022-02-02T14:16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Два предполагаемых сына Александра Абдулова встретились в эфире программы "Пусть говорят".Сергей Шиподько объявился в 2021 году – у него нет никаких доказательств родства с актером, кроме признания матери перед смертью. Другой мужчина – Александр Коваль – появился в СМИ в январе этого года, когда фотографию с неизвестным мальчиком обнаружили в кармане пиджака Абдулова.При этом племянница актера Ирина категорично высказалась по поводу возможного родства мужчин.Сергей отказался выполнить просьбу женщины, заявив, что у него проблемы с волосами.В конце программы были озвучены результаты ДНК-теста, которые показали, что мужчины – не братья. На данный момент известно только об одной подтвержденной дочери актера. В 2007 году в браке с Юлией Мешиной родилась Евгения.Ранее о романе с актером рассказала певица Азиза.

https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html

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знаменитости, александр абдулов, шоу-бизнес