https://ria.ru/20201209/aziza-1588328782.html

Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым

Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым

Певица Азиза в эфире телеканала "НТВ" рассказала, как в далеком прошлом бросила актера Александра Абдулова, с которым у них, по ее словам, был роман. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:57

2020-12-09T07:57

2020-12-09T07:57

шоубиз

азиза (певица)

центральный дом работников искусств

нтв (телеканал)

александр абдулов

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Певица Азиза рассказала о бурном романе с Александром Абдуловым

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Азиза в эфире телеканала "НТВ" рассказала, как в далеком прошлом бросила актера Александра Абдулова, с которым у них, по ее словам, был роман.По словам исполнительницы, она случайно познакомилась с женатым артистом в ресторане Центрального дома работников искусств.Как отметила певица, ей не нравилось пристрастие Абдулова к выпивке. Уехав на гастроли, исполнительница написала артисту о желании расстаться.По словам Азизы, уже после смерти Абдулова, она узнала от его вдовы Юлии, что актер якобы хотел сделать ей предложение.

https://ria.ru/20200917/aziza-1577363232.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азиза (певица), центральный дом работников искусств, нтв (телеканал), александр абдулов