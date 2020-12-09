https://ria.ru/20201209/aziza-1588328782.html
Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым
Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым
Певица Азиза в эфире телеканала "НТВ" рассказала, как в далеком прошлом бросила актера Александра Абдулова, с которым у них, по ее словам, был роман. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:57
2020-12-09T07:57
2020-12-09T07:57
шоубиз
азиза (певица)
центральный дом работников искусств
нтв (телеканал)
александр абдулов
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Певица Азиза рассказала о бурном романе с Александром Абдуловым
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Певица Азиза в эфире телеканала "НТВ" рассказала, как в далеком прошлом бросила актера Александра Абдулова, с которым у них, по ее словам, был роман.По словам исполнительницы, она случайно познакомилась с женатым артистом в ресторане Центрального дома работников искусств.Как отметила певица, ей не нравилось пристрастие Абдулова к выпивке. Уехав на гастроли, исполнительница написала артисту о желании расстаться.По словам Азизы, уже после смерти Абдулова, она узнала от его вдовы Юлии, что актер якобы хотел сделать ей предложение.
https://ria.ru/20200917/aziza-1577363232.html
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азиза (певица), центральный дом работников искусств, нтв (телеканал), александр абдулов