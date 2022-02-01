08:05 01.02.2022 (обновлено: 08:07 01.02.2022)
В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
В Москве число операторов горячей линии "122" увеличили до семи тысяч
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы.
"В связи с распространением "омикрон"-штамма по поручению мэра Москвы число операторов на горячей линии "122" увеличено до семи тысяч. Это в три раза больше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.
Отмечается, что операторы круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи, записывают к врачу, а с 07.00 до 24.00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Помимо операторов, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.
"Увеличено за последние две недели и число каналов связи на линии "122" - более чем в четыре раза (с пяти до 21 тысячи). Это позволяет выдерживать большой поток одновременных звонков, благодаря чему горожане быстрее могут дозвониться до службы "122" и получить медицинскую помощь", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что на линии работает голосовой помощник, который уточняет ситуацию и передает информацию оператору. Оператор оценивает состояние обратившегося и оказывает помощь - ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в "скорую". За смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан.
Сообщается также, что тем, кто не дождался ответа специалиста, операторы перезванивают сами. Система сама найдет звонки без ответа и добавит их в базу операторов для обзвона. Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз. А с декабря 2020 года операторы службы "122" совершили более 150 тысяч звонков.