https://ria.ru/20220201/zdravookhranenie-1770413540.html

В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"

В Москве увеличили число операторов горячей линии "122" - РИА Новости, 01.02.2022

В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"

В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:05

2022-02-01T08:05

2022-02-01T08:07

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы."В связи с распространением "омикрон"-штамма по поручению мэра Москвы число операторов на горячей линии "122" увеличено до семи тысяч. Это в три раза больше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.Отмечается, что операторы круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи, записывают к врачу, а с 07.00 до 24.00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Помимо операторов, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.Уточняется, что на линии работает голосовой помощник, который уточняет ситуацию и передает информацию оператору. Оператор оценивает состояние обратившегося и оказывает помощь - ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в "скорую". За смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан.Сообщается также, что тем, кто не дождался ответа специалиста, операторы перезванивают сами. Система сама найдет звонки без ответа и добавит их в базу операторов для обзвона. Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз. А с декабря 2020 года операторы службы "122" совершили более 150 тысяч звонков.

https://ria.ru/20220131/podmoskove-1770300127.html

https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html

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