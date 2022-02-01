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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
В Москве увеличили число операторов горячей линии "122" - РИА Новости, 01.02.2022
В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T08:05
2022-02-01T08:07
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы."В связи с распространением "омикрон"-штамма по поручению мэра Москвы число операторов на горячей линии "122" увеличено до семи тысяч. Это в три раза больше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.Отмечается, что операторы круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи, записывают к врачу, а с 07.00 до 24.00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Помимо операторов, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.Уточняется, что на линии работает голосовой помощник, который уточняет ситуацию и передает информацию оператору. Оператор оценивает состояние обратившегося и оказывает помощь - ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в "скорую". За смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан.Сообщается также, что тем, кто не дождался ответа специалиста, операторы перезванивают сами. Система сама найдет звонки без ответа и добавит их в базу операторов для обзвона. Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз. А с декабря 2020 года операторы службы "122" совершили более 150 тысяч звонков.
https://ria.ru/20220131/podmoskove-1770300127.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
08:05 01.02.2022 (обновлено: 08:07 01.02.2022)
 
В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"

В Москве число операторов горячей линии "122" увеличили до семи тысяч

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Москве число операторов горячей линии "122" увеличено до семи тысяч на фоне распространения штамма "омикрон", сообщается на сайте мэра столицы.
"В связи с распространением "омикрон"-штамма по поручению мэра Москвы число операторов на горячей линии "122" увеличено до семи тысяч. Это в три раза больше, чем две недели назад", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 13:30Распространение коронавируса
В Подмосковье увеличили число операторов "122"
Отмечается, что операторы круглосуточно консультируют по вопросам оказания медицинской помощи, записывают к врачу, а с 07.00 до 24.00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Помимо операторов, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.
"Увеличено за последние две недели и число каналов связи на линии "122" - более чем в четыре раза (с пяти до 21 тысячи). Это позволяет выдерживать большой поток одновременных звонков, благодаря чему горожане быстрее могут дозвониться до службы "122" и получить медицинскую помощь", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что на линии работает голосовой помощник, который уточняет ситуацию и передает информацию оператору. Оператор оценивает состояние обратившегося и оказывает помощь - ему остается только зарегистрировать вызов врача или передать звонок в "скорую". За смену оператор может принять в несколько раз больше вызовов и помочь большему числу горожан.
Сообщается также, что тем, кто не дождался ответа специалиста, операторы перезванивают сами. Система сама найдет звонки без ответа и добавит их в базу операторов для обзвона. Только за последнюю неделю операторы перезвонили горожанам более 25 тысяч раз. А с декабря 2020 года операторы службы "122" совершили более 150 тысяч звонков.
Оператор колл-центра горячей линии по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 18:03Распространение коронавируса
Чернышенко: дозвон на линию 122 в большинстве регионов длится около минуты
 
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