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Когда пациент с "омикроном" перестает быть заразным
Врач рассказал, сколько остается заразным человек с "омикроном" - РИА Новости, 01.02.2022
Когда пациент с "омикроном" перестает быть заразным
В некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения "омикроном". Стоит ли при этом ограничивать контакты РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T02:08
2022-02-01T03:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
евгений тимаков
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения "омикроном". Стоит ли при этом ограничивать контакты с другими людьми, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Евгений Тимаков.Если у человека есть симптомы COVID-19, значит, он может передавать вирус окружающим, отметил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. По его словам, отрицательный результат ПЦР-теста может объясняться не только отсутствием коронавируса в организме. Например, так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала, или же когда возбудитель болезни успевает покинуть носоглотку и переместиться дальше.Инфекционист советует ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показывает отрицательный результат. Сколько времени соблюдать меры безопасности, зависит и от тяжести заболевания, и от особенностей того штамма коронавируса, который его вызвал."У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", – добавил Тимаков.В случае заражения "омикроном" наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, продолжил инфекционист."Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", – отметил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.Чтобы легче перенести заболевание, нужно сделать прививку, заключил он.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков, омикрон-штамм коронавируса
02:08 01.02.2022 (обновлено: 03:14 01.02.2022)
 
Врач рассказал, сколько остается заразным человек с "омикроном"

Инфекционист Тимаков: при заражении "омикроном" ПЦР-тест может оказаться отрицательным

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский работник у кровати пациента
Медицинский работник у кровати пациента - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский работник у кровати пациента
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат, даже если человек имеет симптомы заражения "омикроном". Стоит ли при этом ограничивать контакты с другими людьми, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Если у человека есть симптомы COVID-19, значит, он может передавать вирус окружающим, отметил врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков. По его словам, отрицательный результат ПЦР-теста может объясняться не только отсутствием коронавируса в организме. Например, так происходит, когда в качестве образца для исследования берется недостаточное количество материала, или же когда возбудитель болезни успевает покинуть носоглотку и переместиться дальше.
"Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов", – сказал Тимаков.
Инфекционист советует ограничить контакты с другими людьми при появлении симптомов заражения, даже если анализ показывает отрицательный результат. Сколько времени соблюдать меры безопасности, зависит и от тяжести заболевания, и от особенностей того штамма коронавируса, который его вызвал.
"У всех это происходит по-разному. При предыдущих штаммах от десяти дней до трех недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На "омикрон" я этих исследований еще не видел", – добавил Тимаков.
В случае заражения "омикроном" наиболее активное выделение вируса происходит во время инкубационного периода, продолжил инфекционист.
"Пока что ясно, что активное вирусовыделение при штамме "омикрон" идет во время инкубационного периода. Усредненный инкубационный период – два-три дня, соответственно, за семь дней точно станет понятно, заболел человек коронавирусом или нет", – отметил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.
Чтобы легче перенести заболевание, нужно сделать прививку, заключил он.
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