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Торбахов: "Вымпелком" намерен забрать существенную долю "облачного" рынка

Торбахов: "Вымпелком" намерен забрать существенную долю "облачного" рынка - РИА Новости, 01.02.2022

Торбахов: "Вымпелком" намерен забрать существенную долю "облачного" рынка

Компания "Вымпелком" (бренд билайн) рассчитывает в ближайшем будущем забрать существенную долю рынка облачных технологий, для этого, в частности, был куплен... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:08

2022-02-01T14:08

2022-02-01T14:30

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вымпелком

билайн

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Компания "Вымпелком" (бренд билайн) рассчитывает в ближайшем будущем забрать существенную долю рынка облачных технологий, для этого, в частности, был куплен провайдер IBS DataFort, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Александр Торбахов.Как считает Торбахов, если компания занимается, например, торговлей, то нет необходимости держать "айтишника", который будет поддерживать работу бухгалтерской системы на "сервере в подвале". "Проще купить весь сервис у нас под ключ и тратить свое время на свой бизнес. И, кстати, такая форма гораздо дешевле, чем если вы будете покупать индивидуальную лицензию на ту же бухгалтерскую систему и заниматься ее эксплуатацией самостоятельно. То есть "облако" - это и гораздо надежнее, и гораздо дешевле, и гораздо проще", - полагает он.Сегодня, отметил Торбахов, потребности становятся все сложнее и в целом появляется понимание, что данные слишком ценный актив, чтобы хранить их "под столом". "Кроме этого, появляется все больше понимания, что каждый должен заниматься своим делом", - сказал гендиректор "Вымпелкома".О приобретении "Вымпелкомом" провайдера облачных сервисов IBS DataFort (дочерняя компания IBS) было объявлено в середине декабря прошлого года. Сумма сделки не разглашалась. IBS DataFort является крупным и быстрорастущим провайдером сервисов облачной ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, одним из лидирующих PureCloud-игроков, сфокусированным на развитии передовой облачной платформы. Компания работает на рынке ИТ с 2001 года и предлагает управляемые сервисы частного, публичного и гибридного облаков для решения полного спектра бизнес-задач, в том числе облачные услуги для крупного и среднего бизнеса: IaaS (инфраструктура как услуга), PaaS (платформа как услуга), SaaS (программное обеспечение как услуга) и Sec-aa-S (информбезопасность как услуга).

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