https://ria.ru/20220201/vympelkom-1769955873.html

"Вымпелком": владение вышками связи не является конкурентным преимуществом

"Вымпелком": владение вышками связи не является конкурентным преимуществом - РИА Новости, 01.02.2022

"Вымпелком": владение вышками связи не является конкурентным преимуществом

В декабре минувшего года "Вымпелком" (входит в телекоммуникационный холдинг VEON Ltd.) объявил о покупке провайдера облачных сервисов IBS DataFort. О том,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:00

2022-02-01T11:00

2022-02-01T13:11

новости компаний - экономика

интервью

билайн

александр торбахов

россия

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В декабре минувшего года "Вымпелком" (входит в телекоммуникационный холдинг VEON Ltd.) объявил о покупке провайдера облачных сервисов IBS DataFort. О том, почему холдинг приобретает нетелеком-активы и продает свои вышки, о ходе модернизации сети билайна в интервью РИА Новости рассказали CEO VEON Ltd. Каан Терзиоглу и генеральный директор "Вымпелкома" Александр Торбахов.— В чем цель приобретения IBS DataFort и какова ваша "облачная" стратегия для группы компаний VEON в целом?К.Т.: Данные — это "новая нефть" и один из самых важных товаров в мире. Мы завалены необработанными данными, но реальную ценность представляют именно данные обработанные. Поскольку Datafort предоставляет услуги по обработке данных, эта сделка имеет стратегическое значение для нашей Группы.Этот шаг дает нам возможность расширить свое присутствие на российском рынке облачных услуг — одном из самых быстрорастущих рынков в стране, который, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом более 20%. Мы значительно увеличим масштабы бизнеса DataFort, используя базу бизнес-абонентов билайна и основную телекоммуникационную платформу. Мы работали с этой компанией в течение нескольких лет, нам нравилась их модель работы с облегченными активами, которая хорошо сочетается со стратегией билайна, помимо этого, наши команды достаточно хорошо интегрированы. Эта сделка также способствует осуществлению нашей диджитал-стратегии на российском рынке, где мы предоставляем абонентам цифровую связь и цифровые развлечения, финансовые и лайфстайл-услуги.Если говорить о данных с точки зрения национальной политики, то мы твердо убеждены в том, что все данные мира не должны храниться в одном "облаке", каждая страна должна иметь свою собственную облачную инфраструктуру, иначе есть риск возникновения ситуации, при которой происходит "колонизация данных". Цифровой суверенитет важен для всех стран, и операторы мобильной связи являются идеальными партнерами, предоставляющими эту услугу, поскольку они лицензированы и регулируются государствами. Важно, чтобы Россия была самостоятельна в вопросе хранения данных, поскольку это является основой экономического процветания страны.А.Т.: Наша компания практически всю свою жизнь занимается передачей данных. В какой-то момент стало понятно, что у наших клиентов все больше потребность в обработке этих данных и их безопасном хранении. Ведь раньше все ИТ-системы компании среднего размера умещались на паре серверов, стоящих под столом главного "айтишника", или в лучшем случае под эти сервера выделялся целый подвал. Сегодня потребности становятся все сложнее и в целом появляется понимание, что данные слишком ценный актив, чтобы хранить их под столом. Кроме этого, появляется все больше понимания, что каждый должен заниматься своим делом. Если компания занимается торговлей, то нет необходимости держать "айтишника", который будет поддерживать работу вашей, например, бухгалтерской системы на том же сервере в подвале. Проще купить весь сервис у нас под ключ и тратить свое время на свой бизнес. И, кстати, такая форма гораздо дешевле, чем если вы будете покупать индивидуальную лицензию на ту же бухгалтерскую систему и заниматься ее эксплуатацией самостоятельно. То есть "облако" — это и гораздо надежнее, и гораздо дешевле, и гораздо проще. Поэтому мы видим огромный запрос на облачные услуги как со стороны наших партнеров, так и рынка в целом. Мы рассчитываем в обозримом будущем забрать себе существенную долю этого рынка, поэтому сделка по приобретению облачного провайдера IBS DataFort была для нас необходима.— Такое ощущение, что в холдинге все интересные тренды сначала тестирует билайн. Какие технологии из России вы уже внедрили в других операционных компаниях?К.Т.: Российский рынок является передовым с точки зрения доступности 4G, использования мобильных сервисов и уровня развития цифровой экосистемы. Это значит, что команда билайна в России уже сталкивалась со многими новыми возможностями и сложностями и успешно справлялась благодаря инновационным решениям.Поэтому неудивительно, что многие наши технологии были созданы в России, после чего другие рынки могли их оценить и внедрить в соответствии с собственными потребностями. Хорошим примером является MobileID, который предоставляет услуги цифровой идентификации для потребителей, пользующихся финансовыми и другими услугами. Первой MobileID запустил билайн в России, а сейчас мы прорабатываем вопрос внедрения этой технологии на рынках Узбекистана и Казахстана.Билайн продолжит играть ведущую роль в развитии нового бизнеса и создании дополнительных возможностей как для массового потребителя, так и для корпоративных клиентов. В настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы распространить успешные инновации, которые появились в России в сферах AdTech, больших данных, финтеха, ТВ, облачных сервисов, а также Mobile ID, на уровне всей Группы компаний VEON.— Недавно вы также приобрели российскую OTM, которой принадлежит платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Довольны ли вы показателями компании, синергией между ОТМ и билайном?К.Т.: Приобретение OTM — большой шаг для нас, поскольку он позволил VEON стать значимым игроком на рынке AdTech в России. Еще раз подчеркну, нам важно, чтобы обработка данных, используемых в приложениях AdTech, осуществлялась компаниями, которые имеют государственную лицензию, поскольку это защищает пользователей.OTM — известный игрок на рынке, который демонстрирует значительный рост: их выручка в 2021 году увеличилась почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Мы планируем увеличивать свое присутствие на рынке AdTech и стремимся усилить наше предложение для клиентов B2B с помощью других технологий маркетинга и продаж — как благодаря новым приобретениям, так и собственным разработкам.— Последний год билайн активно участвовал в нетелеком-областях: MedTech, AdTech, искусственный интеллект, Big Data, создание приложений и прочее. Когда можно будет сказать, что билайн – это не только телеком? Будут ли в 2022 году крупные объявления о M&A-сделках? Является ли M&A и уход в нетелеком-сферы частью вашей стратегии сейчас?А.Т.: Наша стратегия в этом смысле неизменна. Мы уже достаточно давно сказали, что нас интересует не только телеком, но и некие сопредельные с ним индустрии.Мы приобретали не только нетелеком-игроков — в 2020 году были приобретения и телеком-оператора, но понятно, что с точки зрения неорганического развития все больше и больше нас будет интересовать нетелеком активы.Мы, естественно, не говорим о слияниях и поглощениях до тех пор, пока сделки не будут завершены, но можем подтвердить нашу готовность к ним и планомерную работу в этом направлении.Уже сейчас билайн — не только телеком-оператор, а интегрированный цифровой оператор. Например, мы предоставляем услуги облачного хранения, продаем банковские карты в партнерстве с Альфа-банком.Могут быть разные мнения о том, что является ключевым показателем успешности цифрового оператора, будь то доля цифровых технологий в выручке и прибыли компании или использование цифровых услуг в ее активной клиентской базе. В любом случае мы убеждены, что цифровые технологии являются для нас ключевыми и что их ценность и доля в наших доходах будут расти в ближайшие годы.— Почему VEON решил продать свои российские вышки ГК "Сервис-Телеком"? Станет ли этот опыт образцом для других рынков, на которых работает VEON?К.Т.: Ни один оператор больше не может позволить себе роскошь эксклюзивно владеть сетью. Мы считаем, что инфраструктуру могут совместно использовать разные компании, и это приводит нас к вопросу о том, кто должен владеть этой инфраструктурой. В России мы решили работать с надежным партнером, который может предложить другим операторам использовать инфраструктуру. Это, в свою очередь, обеспечивает хорошую доходность по инвестициям за счет более высокой степени ее использования и экономии масштаба. Совместное использование инфраструктуры будет играть еще более важную роль, когда мы перейдем к 5G и 6G.На финансовом уровне сделка позволяет использовать возможности наших инфраструктурных активов в России, а также высвобождает капитал для дальнейшей оптимизации баланса VEON, в то же время обеспечивая финансовую гибкость для всей Группы. Мы продолжим последовательно использовать аналогичные возможности и на других рынках, и рассчитываем добиться результатов в этом направлении в 2022 году. Мы далеко продвинулись в Пакистане и Бангладеш, работаем в этом направлении на Украине и других рынках. Определенно, мы хотим воспользоваться полученным в России успешным опытом, однако каждый рынок будет развиваться в соответствии с индивидуальным планом.— А раньше операторы боялись остаться без подобной инфраструктуры?А.Т.: В этом мире меняется все. В самом начале было время, когда покрытие сети и наличие базовых станций в каком-то месте являлось, в общем, главным конкурентным преимуществом. Все операторы вывешивали карту покрытия в собственных салонах продаж, и очень часто именно по этой карте клиенты и делали свой выбор. Постепенно все операторы построили свои базовые станции повсюду, и тогда эти карты исчезли, потому что смысла в них не осталось: предполагалось, что связь стала доступна практически везде, во всех разумных местах.Тем не менее какое-то время сохранялась инерция мышления, что повсеместное покрытие является конкурентным преимуществом. Несмотря на то, что с момента, когда все построили башни везде, стала понятна неэффективность этого. В итоге в поле за городом вы можете сегодня увидеть две, а иногда и три рядом стоящие огромные башни. В городах это заметно в меньшей степени, потому что там базовые станции прячутся на крышах домов, но в сельской местности это очень наглядно. В целом получилась крайне неэффективная система, потому что на этих полях оказалось огромное количество лишнего "металла", который нужно поддерживать и обслуживать.Наконец, этот рынок созрел. На словах он вызревал уже последние десять лет, подобного рода попытки частично предпринимались, однако новый менеджмент VEON и "Вымпелкома" оценил этот вопрос иначе: с позиции того, что владеть всеми этими отдельными башнями в целом неэффективно и рынок вне конкурентной части должен консолидироваться. Владение башнями больше не является конкурентным преимуществом, при этом остается финансовым расходом, который необходимо оптимизировать.— Действительно, вслед за вами и другие мобильные операторы официально или иным образом дали понять, что тоже готовы продать свои башни. Как это может отразиться на конкуренции?А.Т.: Как я уже сказал, это абсолютно разумный шаг со стороны наших конкурентов, которые тоже оптимизируют структуру бизнеса. К тому, что больше не составляет основу нашей конкуренции, надо относиться не как к конкурентному активу, а как к затратной части. Наши конкуренты так и поступают, и я думаю, что в итоге это сделают все. На конкуренции же среди мобильных операторов это никак не отразится, но при этом понятно, что должна поддерживаться конкуренция среди башенных игроков. И я надеюсь, что так и будет происходить.— Можете ли вы рассказать об оценке рыночной стоимости башенной инфраструктуры, а также пояснить, что это означает для других операционных компаний, которые могут пойти по тому же пути?К.Т.: Сумма сделки, которая составила 70,65 миллиарда рублей (957 миллионов долларов), соотносится с мультипликатором EV/EBITDA в размере 11,7x прогнозируемого показателя EBITDA оператора наших вышек АО "Национальная башенная компания" после закрытия сделки. Это является очень хорошим уровнем по сравнению с подобными прецедентами крупных сделок на развивающихся рынках. Хотя аналогичные инициативы рассматриваются и для других рынков, на которых мы работаем, мы рассматриваем каждый рынок индивидуально, и решения будут приниматься с учетом местных особенностей.— В минувшем году вы много инвестировали в качество связи и, по данным исследования "Телеком дейли", стали первыми в метро Москвы и Санкт-Петербурга. Каковы планы на 2022 год? Можно ли сказать, что программа модернизации сети билайна в основном завершена?А.Т.: Специфика телеком-индустрии заключается в том, что последние 30 лет ее существования менялись стандарты связи и технологии, и я думаю, это будет происходить и в ближайшие несколько десятков лет. Поэтому, в отличие от других более стабильных индустрий, у нас еще достаточно долго будет поддерживаться высокий темп обновления и внедрения новых технологий.К тому же мы решили еще не все свои накопленные проблемы. В 2019 году мы в приоритетном порядке начинали с Москвы и Петербурга, в 2020 году было десять фокусных городов, в 2021 году — уже десятки крупных городов и гораздо больше населенных пунктов масштабом поменьше. Этой работы нам хватит еще надолго, поэтому ни о каком ее завершении речи быть не может. Это процесс, результатом которого является поддержание адекватной связи.Здесь есть как минимум две проблемы. Первая: все время появляются новые технологии связи. Во-вторых, трафик растет, поэтому постоянно нужно инвестировать в так называемую емкость. Кроме того, у нас были проблемы с покрытием, почему мы и инвестируем не только в емкость, но и в покрытие. Поэтому это безостановочный процесс.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, интервью, билайн, александр торбахов, россия