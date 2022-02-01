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Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве

Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 01.02.2022

Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве

Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T15:06

2022-02-01T15:06

2022-02-01T15:06

распространение коронавируса

общество

подростки

дети

вакцинация

москва

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская."У нас в Москве развернуто 13 мест (для вакцинации подростков от коронавируса)... Точно могу сказать, что очерёдности нет, всё спокойно", - рассказала Ярославская в ходе пресс-конференции "Ковид добрался до детей: Как остановить рост детской заболеваемости?".

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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19 В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19 2022-02-01T15:06 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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