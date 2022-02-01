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Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:06
2022-02-01T15:06
2022-02-01T15:06
распространение коронавируса
общество
подростки
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коронавирусы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская."У нас в Москве развернуто 13 мест (для вакцинации подростков от коронавируса)... Точно могу сказать, что очерёдности нет, всё спокойно", - рассказала Ярославская в ходе пресс-конференции "Ковид добрался до детей: Как остановить рост детской заболеваемости?".
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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
2022-02-01T15:06
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PT2M55S
РИА Новости
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Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
Омбудсмен Ярославская: вакцинация подростков против COVID-19 в Москве проходит спокойно