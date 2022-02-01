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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/vaktsinatsiya-1770494165.html
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 01.02.2022
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T15:06
2022-02-01T15:06
распространение коронавируса
общество
подростки
дети
вакцинация
москва
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская."У нас в Москве развернуто 13 мест (для вакцинации подростков от коронавируса)... Точно могу сказать, что очерёдности нет, всё спокойно", - рассказала Ярославская в ходе пресс-конференции "Ковид добрался до детей: Как остановить рост детской заболеваемости?".
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
В регионах России началась добровольная вакцинация подростков от COVID-19
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общество, подростки, дети, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирусы, ольга ярославская, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник м", видео
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
2022-02-01T15:06
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15:06 01.02.2022
 
Омбудсмен рассказала о вакцинации подростков против COVID-19 в Москве

Омбудсмен Ярославская: вакцинация подростков против COVID-19 в Москве проходит спокойно

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра проводит вакцинацию подростка вакциной "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков в Москве проходит спокойно, без очерёдности, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
"У нас в Москве развернуто 13 мест (для вакцинации подростков от коронавируса)... Точно могу сказать, что очерёдности нет, всё спокойно", - рассказала Ярославская в ходе пресс-конференции "Ковид добрался до детей: Как остановить рост детской заболеваемости?".
 
Распространение коронавирусаОбществоПодросткиДетиВакцинацияМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыОльга ЯрославскаяРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаВакцина "Спутник М"
 
 
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