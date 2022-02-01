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https://ria.ru/20220201/ukraina-1770576401.html
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину - РИА Новости, 01.02.2022
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что "любое российское вторжение на Украину будет огромной... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T21:18
2022-02-01T21:32
в мире
дмитрий песков
россия
великобритания
киев
нато
владимир зеленский
борис джонсон
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что "любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров в Киеве, распространенном канцелярией Джонсона."Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия", - отмечается в заявлении.Кроме того, Украина и Соединенное Королевство договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к "зеленым" технологиям."Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей", - указывается в документе.Лидеры также подтвердили свое желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и продолжать взаимодействие, особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770572746.html
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в мире, дмитрий песков, россия, великобритания, киев, нато, владимир зеленский, борис джонсон, украина
21:18 01.02.2022 (обновлено: 21:32 01.02.2022)
 
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину

Джонсон и Зеленский пригрозили Москве серьезным ответом в случае "вторжения" на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что "любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров в Киеве, распространенном канцелярией Джонсона.
"Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия", - отмечается в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:47
Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя
Кроме того, Украина и Соединенное Королевство договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к "зеленым" технологиям.
"Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей", - указывается в документе.
Лидеры также подтвердили свое желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и продолжать взаимодействие, особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
21:08
Зеленский: Киев ищет "различные форматы" для переговоров с Россией
 
В миреДмитрий ПесковРоссияВеликобританияКиевНАТОВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонУкраина
 
 
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