21:18 01.02.2022 (обновлено: 21:32 01.02.2022)
Киев и Лондон пригрозили Москве ответом в случае "вторжения" на Украину
Джонсон и Зеленский пригрозили Москве серьезным ответом в случае "вторжения" на Украину
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский заявили, что "любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров в Киеве, распространенном канцелярией Джонсона.
"Лидеры предупредили, что любое дальнейшее российское вторжение в Украину будет огромной стратегической ошибкой и будет иметь серьезные гуманитарные последствия", - отмечается в заявлении.
Кроме того, Украина и Соединенное Королевство договорились о сотрудничестве для укрепления энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий по переходу к "зеленым" технологиям.
"Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов нового финансирования для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от российских поставок энергоносителей", - указывается в документе.
Лидеры также подтвердили свое желание углублять стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией во всех областях, представляющих взаимный интерес, и продолжать взаимодействие, особенно в рамках Стратегического диалога Украина-Великобритания.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.