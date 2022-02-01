https://ria.ru/20220201/ukraina-1770572746.html
Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя
Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя - РИА Новости, 01.02.2022
Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя
Президент России Владимир Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:47
2022-02-01T20:47
2022-02-01T20:47
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя."Теперь по поводу выполнения Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим заявления о том, что Украина хочет выполнять, нам все время ставит в вину, что мы не выполняем Минские соглашения и в то же время звучат публичные заявления о том, что, если Украина выполнит эти соглашения, то она развалится. А никто не думал о том, что, если она создаст такие угрозы для России, - она создаёт аналогичные угрозы для себя. Это всё вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учёта интересов друг друга", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.
https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя
Президент Путин заявил, что создавая угрозы для России, Украина создает их и для себя