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Россия хочет избежать негативного развития событий на Украине, заявил Путин
Россия хочет избежать негативного развития событий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 01.02.2022
Россия хочет избежать негативного развития событий на Украине, заявил Путин
Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, для этого необходимо учитывать интересы всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:32
2022-02-01T20:32
россия
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, для этого необходимо учитывать интересы всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России. И найти варианты решения этой проблемы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220201/nato-1770569405.html
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россия, владимир путин, в мире, украина
20:32 01.02.2022
 
Россия хочет избежать негативного развития событий на Украине, заявил Путин

Путин заявил, что Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия хочет избежать негативного развития событий вокруг Украины, для этого необходимо учитывать интересы всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Если мы посмотрим на все эти многочисленные вопросы глубоко, по-серьезному, то станет ясно, что, желая избежать подобного негативного развития ситуации, а мы хотим его избежать, нужно по-настоящему учитывать интересы всех стран, в том числе России. И найти варианты решения этой проблемы", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:18
В документах НАТО нет упоминания о политике "открытых дверей", заявил Путин
 
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