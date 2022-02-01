Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США - РИА Новости, 01.02.2022
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:23
2022-02-01T21:10
европа
украина
в мире
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762291288_0:1438:2048:2590_1920x0_80_0_0_000f7689bc8f3cd652f841708de7f107.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании России, втягивая Москву в вооруженный конфликт."Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане - но самая главная их задача - сдерживание развития России", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров."Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США", - добавил Путин."Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь "бендеровцев" на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил президент России.
https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762291288_0:1557:1762:2879_1920x0_80_0_0_1e717d57ddbc0c35afb23bdd992219f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, в мире, россия, владимир путин
20:23 01.02.2022 (обновлено: 21:10 01.02.2022)
 
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США

Президент Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании России, втягивая Москву в вооруженный конфликт.
"Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане - но самая главная их задача - сдерживание развития России", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.
"Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США", - добавил Путин.
"Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь "бендеровцев" на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил президент России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
20:03
НАТО обманули Россию в обещании не продвигаться на восток, заявил Путин
 
ЕвропаУкраинаВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала