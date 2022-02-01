https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США - РИА Новости, 01.02.2022
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:23
2022-02-01T20:23
2022-02-01T21:10
европа
украина
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина - это инструмент достижения целей США, которые не столько заботятся о безопасности, сколько о сдерживании России, втягивая Москву в вооруженный конфликт."Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины - хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане - но самая главная их задача - сдерживание развития России", - сказал он на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров."Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США", - добавил Путин."Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь "бендеровцев" на решение вопроса Донбасса или Крыма вооружённым путем. И таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил президент России.
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европа, украина, в мире, россия, владимир путин
20:23 01.02.2022 (обновлено: 21:10 01.02.2022)
Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США
Президент Путин назвал Украину инструментом сдерживания России в руках США