https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html

Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 01.02.2022

Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T20:15

2022-02-01T20:15

2022-02-01T20:41

владимир путин

россия

украина

румыния

польша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765125092_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_4fc26a5d177222031d09dd827e521f7b.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт."Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html

россия

украина

румыния

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, украина, румыния, польша, нато