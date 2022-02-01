https://ria.ru/20220201/ukraina-1770568509.html
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 01.02.2022
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:15
2022-02-01T20:15
2022-02-01T20:41
владимир путин
россия
украина
румыния
польша
нато
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос про членство Украины в НАТО, попросил представить, как напичканная оружием Украина, имея членство альянса, начинает операцию в Крыму."В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.Он отметил, что Крым - суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт."Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220201/ukraina-1770570181.html
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владимир путин, россия, украина, румыния, польша, нато
20:15 01.02.2022 (обновлено: 20:41 01.02.2022)
Путин прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Президент Путин: представьте, Украина начнет операцию в Крыму как член НАТО