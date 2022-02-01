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Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией - РИА Новости, 01.02.2022

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества с Польшей и Великобританией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:20

2022-02-01T11:20

2022-02-01T11:31

в мире

украина

великобритания

польша

владимир зеленский

верховная рада украины

борис джонсон

матеуш моравецкий

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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти создают новый формат сотрудничества между Украиной, Польшей и Великобританией"Мы создаем новый формат сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей", - заявил Зеленский в ходе открытия сессии Верховной рады Украины во вторник. При этом президент не назвал подробностей такого формата.Ранее сообщалось, что Джонсон во вторник посетит с визитом Украину. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что во время визита Джонсона на Украине будет находиться премьер Польши Матеуш Моравецкий, вероятно, они будут подписывать декларацию о новом союзе.

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украина

великобритания

польша

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в мире, украина, великобритания, польша, владимир зеленский, верховная рада украины, борис джонсон, матеуш моравецкий