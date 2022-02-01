08:48 01.02.2022 (обновлено: 12:30 01.02.2022)
В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
В браконьерском тайнике в Хабаровском крае нашли останки краснокнижной амурской тигрицы
ХАБАРОВСК, 1 фев — РИА Новости. Останки краснокнижной амурской тигрицы нашли в браконьерском тайнике в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщило региональное Министерство природных ресурсов.
"Тщательно замаскированный тайник находился в 32 километрах в северо-восточном направлении от поселка Солонцовый, в урочище кл. Болотистый, в районе "верхнего" склада лесозаготовительного участка ООО "ВТК", в 15 метрах от лесовозной дороги", — рассказали сотрудники ведомства.
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Отмечается, что погибшее животное — самка, возрастом до пяти лет, на ней обнаружены несколько пулевых отверстий.
На месте работала следственно-оперативная группа, останки тигра буту храниться в службе по охране животного мира до передачи на экспертизу в АНО "Центр "Амурский тигр".
© Фото : архив минприроды Хабаровского краяВ ходе проведения рейдового мероприятия на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края обнаружили тайник с тушей амурского тигра
В ходе проведения рейдового мероприятия на территории муниципального района имени Лазо Хабаровского края обнаружили тайник с тушей амурского тигра
Отдел МВД России по району имени Лазо возбудил уголовное дело о незаконном отстреле млекопитающего.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая их численность в России превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке.
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