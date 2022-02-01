https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

"Будут воевать в тылу". Киев создает армию из пенсионеров

"Будут воевать в тылу". Киев создает армию из пенсионеров - РИА Новости, 01.02.2022

"Будут воевать в тылу". Киев создает армию из пенсионеров

Украинские власти готовят население к "российскому вторжению" и раздувают в обществе военную истерию. По всей стране проводят учебные сборы войск... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T08:00

2022-02-01T08:00

2022-02-01T11:12

безопасность

киев

сша

министерство обороны сша

сергей лавров

сергей цеков

вооруженные силы украины

алексей резников

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские власти готовят население к "российскому вторжению" и раздувают в обществе военную истерию. По всей стране проводят учебные сборы войск территориальной обороны, которым, как уверены в Киеве, предстоит партизанская война в тылу наступающих частей "агрессора". Администрация президента Зеленского возлагает на полувоенные формирования большие надежды, Верховная рада предоставляет им все новые полномочия.Сто пятьдесят батальоновГруппа мужчин и женщин в возрасте "сильно за 30" отрабатывают строевые приемы с "автоматами" из фанеры. Взрослые мужики в разномастном камуфляже ползают между деревьями и голосом имитируют стрельбу и свист пуль: "Тра-та-та", "Пиу-пиу-пиу". Пожилой инструктор объясняет новобранцам устройство допотопного пулемета ДП-27, принятого на вооружение Красной армии в 1928-м. В последние дни таких роликов опубликовали в соцсетях довольно много. Это выглядит неудачной пародией на школьные уроки ОБЖ. В комментариях украинцы недоумевают: "Неужели в стране закончились автоматы Калашникова и холостые патроны для тренировок?"Министр обороны страны Алексей Резников успокаивает: оружия и боеприпасов достаточно, а подразделения теробороны до конца февраля укомплектуют личным составом не менее чем на 70 процентов.Ополченцам поручат охрану госграницы, административных зданий, коммуникаций и критически важной инфраструктуры. Они будут следить за правопорядком в населенных пунктах, регулировать движение транспорта и пешеходов. Кроме того, помогут развертывать войска, вводить военное положение в регионах, а также бороться с диверсионно-разведывательными отрядами и незаконными вооруженными формированиями.Первого января на Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления" — тероборона стала отдельным родом войск ВСУ. К маю сформируют 150 батальонов: по одному на район. Численность — десять тысяч в мирное время, 130 тысяч — в угрожаемый период. Обучением займутся профессиональные военные. Впрочем, пока все гладко только на бумаге."Министерство обороны Украины начало интенсивно планировать организацию народного сопротивления новому российскому вторжению, однако столкнулось с определенными проблемами, — пишет американское издание Foreign Policy. — Должностные лица до сих пор не наладили взаимодействие между регулярными войсками и территориальными подразделениями. Нет единого командования, не созданы зоны для хранения вооружений. Резников признался, что сотрудников военкоматов еще не ознакомили с планом комплектования новых формирований".ПЗРК для ополченияВ конце прошлого года кабмин Украины разрешил добровольцам применять личные охотничьи ружья и карабины. Наиболее подготовленным бойцам в случае войны выдадут легкую "стрелковку" армейского образца: автоматы, пулеметы, снайперские винтовки. Куда все это попадет после окончания боевых действий, сказать трудно. Не секрет, что за восемь лет войны из Донбасса вывезли тонны оружия, контрабандные "стволы" регулярно фигурируют в криминальных сводках.Киевским властям этого мало. На прошлой неделе Верховная рада предоставила ополченцам право вооружаться посолиднее. Депутат партии "Слуга народа" Юрий Мисягин уточнил, что речь идет о переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексах, в том числе западного производства. В тероборону берут всех желающих в возрасте от 18 до 60 лет, значит, доступ к современному оружию получат совершенно случайные люди."Пресс-службы Госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями по наращиванию военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине, — заявило посольство России в Вашингтоне. — Вместе с политической и материальной поддержкой украинские неонацисты, по сути, получают карт-бланш на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".Риск провокацииУкраинцы не понаслышке знают, что бывает, когда боевое оружие попадает не в те руки. В стране широко обсуждают инцидент с солдатом-срочником Нацгвардии Артемом Рябчуком, расстрелявшим сослуживцев на режимном объекте в Днепре. Погибли пять человек. По словам бойца, однополчане его травили, всячески над ним издевались. При этом Рябчук — обученный военнослужащий. Страшно представить, на что способны плохо подготовленные, но обозленные и хорошо вооруженные гражданские, доведенные до отчаяния военной истерией властей и СМИ."Значительная часть находящихся на линии соприкосновения в Донбассе — это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного, — прокомментировал последние инициативы Киева министр иностранных дел России Сергей Лавров. — Им раздают уже ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз. И то, что там у кого-то дрогнут нервы, как у бойца, застрелившего своих сослуживцев, я не могу исключать".Лавров подчеркнул, что киевский режим не способен контролировать огромное число военных, и выразил опасение, что излишне "самостоятельное" подразделение самовольно и без приказа спровоцирует боевые действия.А в этом случае полыхнуть может уже по всей линии соприкосновения. Впрочем, сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен: ополченцы разбегутся, если ситуация действительно обострится. К тому же, считает он, на Украине не так много людей, готовых всерьез воевать за интересы США и НАТО.

https://ria.ru/20220130/donbass-1770174643.html

https://ria.ru/20220130/poroshenko-1770230864.html

https://ria.ru/20220129/proschanie-1770124603.html

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безопасность, киев, сша, министерство обороны сша, сергей лавров, сергей цеков, вооруженные силы украины, алексей резников, россия