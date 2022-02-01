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Путин и Орбан обсудили производство "Спутника Лайт" в Венгрии
Путин и Орбан обсудили производство "Спутника Лайт" в Венгрии - РИА Новости, 01.02.2022
Путин и Орбан обсудили производство "Спутника Лайт" в Венгрии
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что производство вакцины "Спутник Лайт" в Венгрии начнётся как можно быстрее. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:19
2022-02-01T20:19
2022-02-01T20:19
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что производство вакцины "Спутник Лайт" в Венгрии начнётся как можно быстрее."На политическом уровне никаких проблем для этого нет. Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала "Спутник V", сейчас ведутся переговоры по поводу "Спутника Лайт", она может быть действительно бустерной вакциной, для тех, кто прививался другими вакцинами европейского или американского производства. Мы прорабатываем вопрос по производству "Спутника Лайт" в Венгрии. Работа идёт, она носит технический характер. Надеюсь, она пройдёт как можно быстрее", - сказал президент во время пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.Также президент отметил, что будет рассмотрен вопрос об увеличении количества авиационных сообщений между странами."Поскольку Венгрия признала "Спутник V" и зарегистрировала его, то поставленный сегодня премьер-министром вопрос об увеличении количества авиационных рейсов на Венгрию будет рассмотрен в ближайшее время. И я думаю, будет решён положительно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220201/vengriya-1770488428.html
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в мире, венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", вакцинация, коронавирус covid-19
Путин и Орбан обсудили производство "Спутника Лайт" в Венгрии
Президент Путин призвал наладить производство "Спутника Лайт" в Венгрии как можно быстрее