https://ria.ru/20220201/sosulki-1770482356.html

В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам

В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам - РИА Новости, 01.02.2022

В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам

Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T14:25

2022-02-01T14:25

2022-02-01T14:27

происшествия

нижегородская область

ленинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе "Мой Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как мужчина достает оружие из машины и начинает стрелять в сторону жилого дома в Ленинском районе. Голос за кадром высказывает предположение, что таким образом мужчина отстреливает сосульки."Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220131/traktor-1770315826.html

нижегородская область

ленинский район

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия