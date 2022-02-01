https://ria.ru/20220201/sosulki-1770482356.html
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам - РИА Новости, 01.02.2022
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам
Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:27
происшествия
нижегородская область
ленинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе "Мой Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как мужчина достает оружие из машины и начинает стрелять в сторону жилого дома в Ленинском районе. Голос за кадром высказывает предположение, что таким образом мужчина отстреливает сосульки."Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220131/traktor-1770315826.html
нижегородская область
ленинский район
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия
14:25 01.02.2022 (обновлено: 14:27 01.02.2022)
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам
Нижегородская полиция проверит информацию о мужчине, стрелявшем по сосулькам на жилом доме