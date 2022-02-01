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В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам - РИА Новости, 01.02.2022
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам
Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:25
2022-02-01T14:27
происшествия
нижегородская область
ленинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.Ранее в группе "Мой Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как мужчина достает оружие из машины и начинает стрелять в сторону жилого дома в Ленинском районе. Голос за кадром высказывает предположение, что таким образом мужчина отстреливает сосульки."Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, нижегородская область, ленинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия
14:25 01.02.2022 (обновлено: 14:27 01.02.2022)
 
В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам

Нижегородская полиция проверит информацию о мужчине, стрелявшем по сосулькам на жилом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде ищет мужчину, устроившего стрельбу, предположительно, по сосулькам на жилом доме, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в группе "Мой Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как мужчина достает оружие из машины и начинает стрелять в сторону жилого дома в Ленинском районе. Голос за кадром высказывает предположение, что таким образом мужчина отстреливает сосульки.
"Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияНижегородская областьЛенинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Нижний НовгородРоссия
 
 
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