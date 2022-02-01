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Казахстанская партия "Нур Отан" обновила состав бюро политсовета
Казахстанская партия "Нур Отан" обновила состав бюро политсовета - РИА Новости, 01.02.2022
Казахстанская партия "Нур Отан" обновила состав бюро политсовета
Политический совет партии власти в Казахстане "Нур Отан" своим постановлением обновил состав бюро политсовета, в него не вошли дочь экс-президента, депутат... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T05:47
2022-02-01T05:47
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Политический совет партии власти в Казахстане "Нур Отан" своим постановлением обновил состав бюро политсовета, в него не вошли дочь экс-президента, депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Дарига Назарбаева, бывший премьер Аскар Мамин и возглавляющий мажилис Нурлан Нигматулин, сообщила пресс-служба "Нур Отана".Согласно опубликованному на сайте сообщению, в состав обновленного бюро вошли девять человек, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель сената (верхняя палата) парламента Маулен Ашимбаев, глава администрации президента Ерлан Кошанов, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Ерлан Саиров, председатель правления газеты "Егемен Казахстан" Дархан Кадырали.Кроме того, в бюро включены депутат маслихата (местный представительный орган власти) Мангистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, директор компании "Зенченко и К" Геннадий Зенченко и замдиректора научно-исследовательского центра "Молодежь" Элина Паули.Среди покинувших состав бюро политсовета - бывший первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, должность которого была упразднена решением съезда партии от 28 января, а также не вошедшие в состав политсовета дочь экс-президента, депутат мажилиса Дарига Назарбаева и бывший премьер Аскар Мамин. Кроме того, в бюро не вошли возглавляющий мажилис Нурлан Нигматулин, секретарь совета безопасности Асет Исекешев, председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, председатель совета директоров АО "Народный Банк Казахстана" Александр Павлов и замглавы Жамбылской области Даулет Карибек.
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в мире, казахстан
05:47 01.02.2022
 
Казахстанская партия "Нур Отан" обновила состав бюро политсовета

В обновленный состав бюро политсовета партии "Нур Отан" не вошла дочь Назарбаева

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой партии "Нур Отан"
Флаги с символикой партии Нур Отан - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой партии "Нур Отан"
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Политический совет партии власти в Казахстане "Нур Отан" своим постановлением обновил состав бюро политсовета, в него не вошли дочь экс-президента, депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Дарига Назарбаева, бывший премьер Аскар Мамин и возглавляющий мажилис Нурлан Нигматулин, сообщила пресс-служба "Нур Отана".
"Вчера постановлением политического совета партии был утвержден новый состав бюро политического совета партии Nur Otan", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованному на сайте сообщению, в состав обновленного бюро вошли девять человек, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель сената (верхняя палата) парламента Маулен Ашимбаев, глава администрации президента Ерлан Кошанов, депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Ерлан Саиров, председатель правления газеты "Егемен Казахстан" Дархан Кадырали.
Кроме того, в бюро включены депутат маслихата (местный представительный орган власти) Мангистауской области Аббат Урисбаев, депутат сената Ляззат Калтаева, директор компании "Зенченко и К" Геннадий Зенченко и замдиректора научно-исследовательского центра "Молодежь" Элина Паули.
Среди покинувших состав бюро политсовета - бывший первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, должность которого была упразднена решением съезда партии от 28 января, а также не вошедшие в состав политсовета дочь экс-президента, депутат мажилиса Дарига Назарбаева и бывший премьер Аскар Мамин. Кроме того, в бюро не вошли возглавляющий мажилис Нурлан Нигматулин, секретарь совета безопасности Асет Исекешев, председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, посол Казахстана в Чехии Марат Тажин, председатель совета директоров АО "Народный Банк Казахстана" Александр Павлов и замглавы Жамбылской области Даулет Карибек.
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