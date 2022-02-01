https://ria.ru/20220201/simptomy-1770568603.html
Симптомы омикрон-штамма, при которых нужно срочно обращаться к врачу
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать - РИА Новости, 01.02.2022
Симптомы омикрон-штамма, при которых нужно срочно обращаться к врачу
Врачи перечислили список кожных симптомов омикрон-штамма коронавируса, которые не стоит игнорировать. Их перечень приводит газета The Sun. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T20:15
2022-02-01T20:15
2022-02-01T21:53
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Врачи перечислили список кожных симптомов омикрон-штамма коронавируса, которые не стоит игнорировать. Их перечень приводит газета The Sun.По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, возникающим при низком уровне кислорода в крови.Коронавирусная инфекция проявляется и в форме зудящих шишек, сыпи, похожей на крапивницу, а также в виде сухой кожи и экземы. У некоторых пациентов наблюдается потница — раздражение, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения жидкости из организма. Как отмечают эксперты, такие неприятные симптомы могут длиться довольно долго.Врачи рекомендуют обратить внимание на красные воспаленные пальцы ног при COVID-19. Согласно отчетам медиков, такой признак чаще всего бывает у детей и подростков, но встречается и у взрослых. У многих заболевших последний вариант инфекции проявляется на губах — они становятся сухими и трескаются.Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220131/simptomy-1770376931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ботсвана, россия, юар, коронавирус covid-19
20:15 01.02.2022 (обновлено: 21:53 01.02.2022)
Названы симптомы "омикрона" на коже, которые нельзя игнорировать
The Sun: изменения цвета кожи, сыпь и сухость нельзя игнорировать при "омикроне"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Врачи перечислили список кожных симптомов омикрон-штамма коронавируса, которые не стоит игнорировать. Их перечень приводит
газета The Sun.
По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, бледный, серый или синеватый цвет кожи может быть редким осложнением при COVID-19, возникающим при низком уровне кислорода в крови.
Коронавирусная инфекция проявляется и в форме зудящих шишек, сыпи, похожей на крапивницу, а также в виде сухой кожи и экземы. У некоторых пациентов наблюдается потница — раздражение, развивающееся вследствие повышенного потоотделения и замедленного испарения жидкости из организма. Как отмечают эксперты, такие неприятные симптомы могут длиться довольно долго.
Врачи рекомендуют обратить внимание на красные воспаленные пальцы ног при COVID-19. Согласно отчетам медиков, такой признак чаще всего бывает у детей и подростков, но встречается и у взрослых. У многих заболевших последний вариант инфекции проявляется на губах — они становятся сухими и трескаются.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване
и ЮАР
в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. "Омикрон" выявили более чем в ста странах, включая Россию
.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.