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В Италии ввели штрафы для пожилых людей, которые не привились от COVID-19

В Италии ввели штрафы для пожилых людей, которые не привились от COVID-19 - РИА Новости, 01.02.2022

В Италии ввели штрафы для пожилых людей, которые не привились от COVID-19

Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, со вторника рискуют получить из... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T13:16

2022-02-01T13:16

2022-02-01T13:16

распространение коронавируса

в мире

италия

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

пьерпаоло силери

омикрон-штамм коронавируса

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РИМ, 1 фев – РИА Новости. Все итальянцы в возрасте 50 лет и старше, не сделавшие прививку от коронавируса и не имеющие медицинского отвода от вакцинации, со вторника рискуют получить из налоговой инспекции штраф на сумму 100 евро.Соответствующее решение принял ранее Совет министров Италии, который с 8 января ввел на Апеннинах обязательную вакцинацию для возрастной категории 50+. При этом гражданам была предоставлена возможность в течение февраля получить хотя бы первую дозу препарата от COVID-19.Те же, кто этого не сделал, через две недели просто не смогут попасть на работу. С 15 февраля все итальянцы старше 50 лет должны будут предъявлять так называемый "усиленный" green pass для доступа на рабочее место. Такой COVID-сертификат в Италии могут получить только те граждане, которые прошли полный курс вакцинации или перенесли коронавирусную инфекцию. Никаких дисциплинарных взысканий на непривитых накладывать не будут, однако они лишатся зарплаты за весь период отсутствия на работе.Важно также, что для привитых итальянцев, не получивших бустерную дозу, срок действия "усиленного" green pass отныне сокращается с девяти до шести месяцев.Несмотря на все эти строгости, впервые за долгое время итальянские власти наметили некоторое ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В понедельник вечером министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение, в соответствии с которым ношение медицинских масок на открытом воздухе и закрытие дискотек продляется до 10 февраля. Однако уже известно, что при сохранении нынешней тенденции к снижению количества заражений, с 11 февраля обе эти меры будут отменены."Мы должны быть по-прежнему осторожны, но можем начать планировать новый этап в борьбе с COVID", - заявил Сперанца в интервью газете Corriere della Sera. При этом министр указал, что особенности штамма "омикрон", не приводящего к большому числу тяжелых заболеваний, позволяют надеяться на "адаптацию модели" противодействия коронавирусу.Накануне замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери сообщил журналистам, что правительство не намерено продлевать режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 после 31 марта. Он также выразил надежду, что к этому сроку власти откажутся от многих ограничений, которые действуют в настоящее время.Неделю назад комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Фильиуоло заявил, что волна коронавируса, связанная со штаммом "омикрон", вышла в Италии на плато и идет на спад. Согласно последним данным минздрава, в понедельник в стране были зарегистрированы около 58 тысяч новых заражений, то есть почти вдвое меньше, чем днем раньше. Впервые за последние девять недель коэффициент распространения инфекции Rt, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной, составил меньше единицы.

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в мире, италия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, пьерпаоло силери, омикрон-штамм коронавируса