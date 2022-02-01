https://ria.ru/20220201/severstal-1770424679.html

"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ

"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ - РИА Новости, 01.02.2022

"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ

Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат,... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:03

2022-02-01T10:03

2022-02-01T10:03

экономика

волгоград

алексей мордашов

александр романович

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат, когда-либо производившийся на территории стран СНГ, говорится в сообщении компании.Как отметили в "Северстали", канат диаметром 78 миллиметров и длиной 1,5 километра весит 45 тонн и предназначен для использования на лебедках кранового судна. Продукция готова к отправке потребителю."Этот рекорд – результат слаженной работы всего завода. Коллектив в очередной раз доказал, что в Волгограде могут сделать то, чего никто раньше не делал", - приводятся в сообщении слова директора "Северсталь канатов". Александра Романовича."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20220104/knr-1766525465.html

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экономика, волгоград, алексей мордашов, александр романович, россия