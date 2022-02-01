Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220201/severstal-1770424679.html
"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ
"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ - РИА Новости, 01.02.2022
"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ
Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат,... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:03
2022-02-01T10:03
экономика
волгоград
алексей мордашов
александр романович
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/65/1556316516_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9d2a314c985d53c4fc571999d470d09e.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат, когда-либо производившийся на территории стран СНГ, говорится в сообщении компании.Как отметили в "Северстали", канат диаметром 78 миллиметров и длиной 1,5 километра весит 45 тонн и предназначен для использования на лебедках кранового судна. Продукция готова к отправке потребителю."Этот рекорд – результат слаженной работы всего завода. Коллектив в очередной раз доказал, что в Волгограде могут сделать то, чего никто раньше не делал", - приводятся в сообщении слова директора "Северсталь канатов". Александра Романовича."Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20220104/knr-1766525465.html
https://ria.ru/20190504/1553254216.html
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/65/1556316516_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_58eb10abffb6f6be04f83652418a2adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, волгоград, алексей мордашов, александр романович, россия
10:03 01.02.2022
 
"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ

"Северсталь" изготовила самый тяжелый канат в СНГ массой 45 тонн

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкСеверсталь
Северсталь - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
Северсталь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Волгоградский филиал компании "Северсталь канаты" (входит в "Северсталь-метиз", метизную группу "Северстали") изготовил 45-тонный, самый тяжелый канат, когда-либо производившийся на территории стран СНГ, говорится в сообщении компании.
Как отметили в "Северстали", канат диаметром 78 миллиметров и длиной 1,5 километра весит 45 тонн и предназначен для использования на лебедках кранового судна. Продукция готова к отправке потребителю.
Сталелитейное производство - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 08:14
Эксперт призвал Китай и Россию объединить усилия в сталелитейной отрасли
"Этот рекорд – результат слаженной работы всего завода. Коллектив в очередной раз доказал, что в Волгограде могут сделать то, чего никто раньше не делал", - приводятся в сообщении слова директора "Северсталь канатов". Александра Романовича.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар - Алексей Мордашов. В компании работают около 50 тысяч человек.
Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку - РИА Новости, 1920, 04.05.2019
4 мая 2019, 11:10
В Крыму изготовили самую большую в мире турку
 
ЭкономикаВолгоградАлексей МордашовАлександр РомановичРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала