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Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми
Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми - РИА Новости, 01.02.2022
Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми
Санкции против России неприемлемы, они не достигают целей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T19:58
2022-02-01T19:58
2022-02-01T20:28
венгрия
виктор орбан
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Санкции против России неприемлемы, они не достигают целей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Кстати, политика санкций, введенных против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве целей. Санкции - это такое средство, которое заведомо обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой-либо другой страны", - добавил премьер Венгрии.
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венгрия, виктор орбан, в мире, россия, владимир путин
19:58 01.02.2022 (обновлено: 20:28 01.02.2022)
Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми
Премьер Венгрии Орбан назвал санкции против России неприемлемыми