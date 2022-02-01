https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770563394.html

Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми

Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми - РИА Новости, 01.02.2022

Премьер Венгрии назвал санкции против России неприемлемыми

Санкции против России неприемлемы, они не достигают целей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T19:58

2022-02-01T19:58

2022-02-01T20:28

венгрия

виктор орбан

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Санкции против России неприемлемы, они не достигают целей, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Кстати, политика санкций, введенных против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Политика санкций в конечном счете оказывает противоположное воздействие, чем то, что ей приписывают в качестве целей. Санкции - это такое средство, которое заведомо обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой-либо другой страны", - добавил премьер Венгрии.

https://ria.ru/20220201/nato-1770564467.html

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венгрия, виктор орбан, в мире, россия, владимир путин