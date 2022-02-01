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Амурская область
https://ria.ru/20220201/revaktsinatsiya-1770480889.html
В Приамурье медики готовы ревакцинировать людей, выезжая на предприятия
В Приамурье медики готовы ревакцинировать людей, выезжая на предприятия - РИА Новости, 01.02.2022
В Приамурье медики готовы ревакцинировать людей, выезжая на предприятия
Медики в Амурской области готовы проводить ревакцинацию от COVID-19 в рабочих коллективах, для этого организуют выездные бригады, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T14:18
2022-02-01T14:18
амурская область
благовещенск
амурская область
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Медики в Амурской области готовы проводить ревакцинацию от COVID-19 в рабочих коллективах, для этого организуют выездные бригады, сообщил губернатор региона Василий Орлов."Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовал бы присоединиться к работе по ревакцинации населения. Поднимите списки вакцинированных сотрудников и обращайтесь, пожалуйста, в поликлиники. Медицинские организации охотно пойдут Вам навстречу, организуют выездные бригады, которые ревакцинируют сотрудников на рабочих местах", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.По данным властей области, за прошлую неделю ревакцинацию прошли 6,5 тысячи человек, от COVID-19 с письменного согласия родителей начали прививать подростков, те, кто старше 15 лет решение принимают самостоятельно. За два дня вакцинировались 144 подростка."Мы получили 18 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для проведения ревакцинации лиц, которые прошли полный курс вакцинации полгода назад. Учитывая то, что в июле-августе прошлого года была большая активность населения, все шли вакцинироваться, пора подумать о ревакцинации", - сообщила глава Минздрава Амурской области Светлана Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении правительства региона.Всего с нарастающим итогом в Приамурье полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,3% от плана, таким образом прививки сделало 59,5% от совокупного взрослого населения."Учитывая низкое число обращений для вакцинации в торговые центры города Благовещенска, с завтрашнего дня мы приостанавливаем работу в общественных местах. Продолжают функционировать стационарные прививочные пункты в каждой поликлинике", - добавила Леонтьева.
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благовещенск, амурская область, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:18 01.02.2022
 
В Приамурье медики готовы ревакцинировать людей, выезжая на предприятия

В Приамурье медики заявили, что готовы ревакцинировать людей, выезжая на предприятия

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев – РИА Новости. Медики в Амурской области готовы проводить ревакцинацию от COVID-19 в рабочих коллективах, для этого организуют выездные бригады, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Руководителям учреждений, предприятий и организаций рекомендовал бы присоединиться к работе по ревакцинации населения. Поднимите списки вакцинированных сотрудников и обращайтесь, пожалуйста, в поликлиники. Медицинские организации охотно пойдут Вам навстречу, организуют выездные бригады, которые ревакцинируют сотрудников на рабочих местах", - сообщил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
По данным властей области, за прошлую неделю ревакцинацию прошли 6,5 тысячи человек, от COVID-19 с письменного согласия родителей начали прививать подростков, те, кто старше 15 лет решение принимают самостоятельно. За два дня вакцинировались 144 подростка.
"Мы получили 18 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для проведения ревакцинации лиц, которые прошли полный курс вакцинации полгода назад. Учитывая то, что в июле-августе прошлого года была большая активность населения, все шли вакцинироваться, пора подумать о ревакцинации", - сообщила глава Минздрава Амурской области Светлана Леонтьева, ее слова приводятся в сообщении правительства региона.
Всего с нарастающим итогом в Приамурье полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 74,3% от плана, таким образом прививки сделало 59,5% от совокупного взрослого населения.
"Учитывая низкое число обращений для вакцинации в торговые центры города Благовещенска, с завтрашнего дня мы приостанавливаем работу в общественных местах. Продолжают функционировать стационарные прививочные пункты в каждой поликлинике", - добавила Леонтьева.
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