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После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело
После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело - РИА Новости, 01.02.2022
После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, выпавшего из окна 18-го этажа на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T10:16
2022-02-01T10:16
происшествия
таджикистан
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, выпавшего из окна 18-го этажа на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что ребенок примерно пяти лет погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на улице Лухмановская. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, перед трагедией мальчик, родители которого - уроженцы Таджикистана, играл в общем коридоре подъезда."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.
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происшествия, таджикистан, россия
10:16 01.02.2022
 
После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело

После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели уголовное дело

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, выпавшего из окна 18-го этажа на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Накануне представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что ребенок примерно пяти лет погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на улице Лухмановская. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, перед трагедией мальчик, родители которого - уроженцы Таджикистана, играл в общем коридоре подъезда.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 12:44
Пьяная жительница Нижегородской области выкинула внука с пятого этажа
 
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