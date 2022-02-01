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После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело

После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело - РИА Новости, 01.02.2022

После смерти ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Москве, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, выпавшего из окна 18-го этажа на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T10:16

2022-02-01T10:16

2022-02-01T10:16

происшествия

таджикистан

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка, выпавшего из окна 18-го этажа на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Накануне представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что ребенок примерно пяти лет погиб при падении с 18-го этажа жилого дома на улице Лухмановская. По предварительным данным источника в правоохранительных органах, перед трагедией мальчик, родители которого - уроженцы Таджикистана, играл в общем коридоре подъезда."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.

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происшествия, таджикистан, россия