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В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона - РИА Новости, 01.02.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона
Разговор президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона на сегодня не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T12:50
2022-02-01T12:50
2022-02-01T12:50
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона на сегодня не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На сегодня разговор не запланирован. Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли во вторник телефонный разговор Путина с Джонсоном.
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в мире, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон, россия
В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона
Пресс-секретарь президента Песков: разговор Путина и Джонсона сегодня не планируется