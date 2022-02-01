https://ria.ru/20220201/razgovor-1770463854.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона - РИА Новости, 01.02.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Джонсона

Разговор президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона на сегодня не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T12:50

2022-02-01T12:50

2022-02-01T12:50

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и премьера Великобритании Бориса Джонсона на сегодня не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."На сегодня разговор не запланирован. Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли во вторник телефонный разговор Путина с Джонсоном.

https://ria.ru/20220201/razgovor-1770406561.html

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в мире, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон, россия