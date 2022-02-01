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В Британии упрекнули Джонсона за перенос разговора с Путиным
В Британии упрекнули Джонсона за перенос разговора с Путиным - РИА Новости, 01.02.2022
В Британии упрекнули Джонсона за перенос разговора с Путиным
"Теневой" министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что премьер-министр Борис Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T05:31
2022-02-01T05:31
в мире
великобритания
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. "Теневой" министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что премьер-министр Борис Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую возможность", когда перенес звонок с президентом России Владимиром Путиным.Западные СМИ ранее сообщали, что разговор премьера с российским президентом, который изначально был запланирован на понедельник, может быть перенесен на вторник. На прошлой неделе сам Джонсон заявлял, что собирается обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины.Ранее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония. США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220131/trass-1770394711.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, россия
05:31 01.02.2022
 
В Британии упрекнули Джонсона за перенос разговора с Путиным

"Теневой" министр Лэмми упрекнул премьера Британии Джонсона за перенос разговора с Путиным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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ЛОНДОН, 1 фев - РИА Новости. "Теневой" министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми заявил, что премьер-министр Борис Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую возможность", когда перенес звонок с президентом России Владимиром Путиным.
Западные СМИ ранее сообщали, что разговор премьера с российским президентом, который изначально был запланирован на понедельник, может быть перенесен на вторник. На прошлой неделе сам Джонсон заявлял, что собирается обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины.
"В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине", - написал Лэмми в Twitter.
Ранее в СМИ появились сообщения, что британская сторона после публикации доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, попросила российскую сторону перенести время запланированного разговора между двумя лидерами, однако, предположительно, российская сторона не могла, поэтому звонок был отложен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя сообщения СМИ об отмене звонка, заявил, что переговорит с российским лидером "как только сможет".
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Страны НАТО во главе с США, начиная с 2014 года, поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония. США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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