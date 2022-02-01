https://ria.ru/20220201/qr-kod-1770540964.html
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов - РИА Новости, 01.02.2022
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов
QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:17
2022-02-01T18:17
2022-02-01T18:22
qr-код
распространение коронавируса
россия
тульская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_313:496:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ff1e20f93fe463a1cc0dfd728f1045a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.Правительство региона 23 декабря 2021 года объявило о временном приостановлении требования предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом."С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты. Это требование возобновляется", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данное ограничение не возобновляется.По данным правительства региона, на данный момент QR-код вакцинированного или переболевшего должны предъявлять также посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, требуют QR-код и при заселении в гостиницы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/kod-1767805066.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764290133_681:636:2564:2048_1920x0_80_0_0_02d50bf7585bb8ac0a2f2c4bb295619c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
qr-код, россия, тульская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
18:17 01.02.2022 (обновлено: 18:22 01.02.2022)
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов
В Тульской области со 2 февраля вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.
Правительство региона 23 декабря 2021 года объявило о временном приостановлении требования предъявлять QR-код
или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом.
"С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты. Это требование возобновляется", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данное ограничение не возобновляется.
По данным правительства региона, на данный момент QR-код вакцинированного или переболевшего должны предъявлять также посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, требуют QR-код и при заселении в гостиницы.