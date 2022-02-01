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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220201/qr-kod-1770540964.html
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов - РИА Новости, 01.02.2022
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов
QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:17
2022-02-01T18:22
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.Правительство региона 23 декабря 2021 года объявило о временном приостановлении требования предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом."С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты. Это требование возобновляется", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данное ограничение не возобновляется.По данным правительства региона, на данный момент QR-код вакцинированного или переболевшего должны предъявлять также посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, требуют QR-код и при заселении в гостиницы.
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18:17 01.02.2022 (обновлено: 18:22 01.02.2022)
 
В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

В Тульской области со 2 февраля вводят QR-коды для посещения кафе и ресторанов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.
Правительство региона 23 декабря 2021 года объявило о временном приостановлении требования предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом.
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"С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты. Это требование возобновляется", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данное ограничение не возобновляется.
По данным правительства региона, на данный момент QR-код вакцинированного или переболевшего должны предъявлять также посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, требуют QR-код и при заселении в гостиницы.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодРоссияТульская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
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