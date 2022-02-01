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В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов - РИА Новости, 01.02.2022

В Тульской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:17

2022-02-01T18:17

2022-02-01T18:22

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 фев – РИА Новости. QR-коды снова будут требовать в кафе и ресторанах Тульской области со 2 февраля, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.Правительство региона 23 декабря 2021 года объявило о временном приостановлении требования предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-центров, бассейнов и других объектов для занятий спортом."С завтрашнего дня, со 2 февраля, в организациях общепита нужно будет снова предъявлять QR-коды или ПЦР-тесты. Это требование возобновляется", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что в фитнес-центрах, бассейнах и других спортобъектах данное ограничение не возобновляется.По данным правительства региона, на данный момент QR-код вакцинированного или переболевшего должны предъявлять также посетители музеев, заповедников, театров, кинозалов, цирка, спортивных объектов, бильярдов и боулингов, требуют QR-код и при заселении в гостиницы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/kod-1767805066.html

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