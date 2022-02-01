https://ria.ru/20220201/proekty-1770581670.html

Зеленский рассказал о совместных с Британией экономических проектах

Зеленский рассказал о совместных с Британией экономических проектах - РИА Новости, 01.02.2022

Зеленский рассказал о совместных с Британией экономических проектах

Великобритания выделит почти два миллиарда фунтов стерлингов на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, заявил президент Украины Владимир... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T22:13

2022-02-01T22:13

2022-02-01T22:13

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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Великобритания выделит почти два миллиарда фунтов стерлингов на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев."Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти два миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместно с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности инфраструктуре и энергетике", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Джонсоном. По его словам, он также обсудил с Джонсоном "комплекс шагов по сдерживанию РФ".Кроме того, Зеленский отметил, что Киев ценит помощь Великобритании украинской армии, в частности 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, выделенные для военно-морского флота Украины, постройку современных военно-морских баз, пакет помощи по безопасности и вооружение."Кроме того, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе, а также активизацию взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности", - сказал Зеленский.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220201/ukraina-1770576401.html

https://ria.ru/20220201/konfuz-1770570866.html

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в мире, дмитрий песков, борис джонсон, россия, черноморский регион, великобритания, нато