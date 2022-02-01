Зеленский рассказал о совместных с Британией экономических проектах
Зеленский: Британия выделит почти два миллиарда фунтов на совместные с Украиной проекты
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 1 фев – РИА Новости. Великобритания выделит почти два миллиарда фунтов стерлингов на совместные с Украиной проекты в инфраструктуре и энергетике, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон прибыл во вторник в Киев.
"Кроме средств для военно-морского флота Украины, Великобритания выделяет еще почти два миллиарда фунтов стерлингов на реализацию совместно с Украиной конкретных и взаимовыгодных проектов в других сферах, в частности инфраструктуре и энергетике", - сказал Зеленский на совместном брифинге с Джонсоном. По его словам, он также обсудил с Джонсоном "комплекс шагов по сдерживанию РФ".
Кроме того, Зеленский отметил, что Киев ценит помощь Великобритании украинской армии, в частности 1,7 миллиарда фунтов стерлингов, выделенные для военно-морского флота Украины, постройку современных военно-морских баз, пакет помощи по безопасности и вооружение.
"Кроме того, мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, безопасности, стабильности в Черноморском регионе, а также активизацию взаимодействия в сфере киберзащиты и кибербезопасности", - сказал Зеленский.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.