https://ria.ru/20220201/privivka-1770547795.html

Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки

Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки - РИА Новости, 01.02.2022

Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки

Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T18:46

2022-02-01T18:46

2022-02-01T19:01

общество

здоровье - общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

россия

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Письмо за подписью главы ведомства есть в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил агентству источник в правоохранительных органах."Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - говорится в документе.Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма "омикрон".Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.Официальными комментариями по данной теме РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770235022.html

https://ria.ru/20211205/vaktsinatsiya-1762283399.html

https://ria.ru/20220201/zaraznost-1770398844.html

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