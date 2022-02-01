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Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки - РИА Новости, 01.02.2022
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки
Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T18:46
2022-02-01T19:01
общество
здоровье - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
россия
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Письмо за подписью главы ведомства есть в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил агентству источник в правоохранительных органах."Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - говорится в документе.Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма "омикрон".Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.Официальными комментариями по данной теме РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770235022.html
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общество, здоровье - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, россия, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
18:46 01.02.2022 (обновлено: 19:01 01.02.2022)
 
Премии и продвижение по службе полицейских будут зависеть от прививки

Глава МВД Колокольцев подписал документ о необходимости вакцинации для повышения по службе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премии сотрудников российской полиции, а также их повышения по службе будут зависеть от того, сделали ли они прививку от коронавируса или нет, соответствующий документ подписал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Письмо за подписью главы ведомства есть в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердил агентству источник в правоохранительных органах.
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"Учитывать наличие у сотрудников, гражданских служащих и работников вакцинации (законченным курсом, в том числе повторной) против COVID-19 в течение последних 6 месяцев при принятии следующих решений в их отношении: 1.1. О перемещении на вышестоящие должности. 1.2. О включении в кадровый резерв. ... 1.5. О размере разовых премий", - говорится в документе.
Все это, как отмечается в документе, делается в том числе из-за того, что отсутствие прививок "негативно влияет на исполнение служебных обязанностей". Решение о подобных мерах было принято в том числе и с учетом циркуляции в стране штамма "омикрон".
Кроме того, вакцинация будет учитываться при установлении совмещения обязанностей, решении о летних отпусках и отпусках за границей после стабилизации обстановки с COVID-19.
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Есть в документе и поощрение для вакцинированных полицейских: после каждой прививки работающим в полиции положен дополнительный день отдыха.
Официальными комментариями по данной теме РИА Новости не располагает.
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