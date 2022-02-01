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В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу
В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу - РИА Новости, 01.02.2022
В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу
Сотрудники полиции в Петербурге нашли 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:15
2022-02-01T09:15
происшествия
санкт-петербург
екатеринбург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге нашли 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."31 января в 21.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска у дома 15 по улице Комсомола задержана находящаяся в федеральном розыске 16-летняя школьница", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, девочка ушла из дома в школу 27 января в Екатеринбурге и не вернулась. Ее доставили в отдел полиции, после чего отправят восвояси.
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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург
09:15 01.02.2022
 
В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу

В Петербурге сотрудники полиции нашли сбежавшую в Екатеринбурге 16-летнюю школьницу

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге нашли 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"31 января в 21.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска у дома 15 по улице Комсомола задержана находящаяся в федеральном розыске 16-летняя школьница", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, девочка ушла из дома в школу 27 января в Екатеринбурге и не вернулась. Ее доставили в отдел полиции, после чего отправят восвояси.
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