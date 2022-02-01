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В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу

В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу - РИА Новости, 01.02.2022

В Петербурге нашли сбежавшую в Екатеринбурге школьницу

Сотрудники полиции в Петербурге нашли 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T09:15

2022-02-01T09:15

2022-02-01T09:15

происшествия

санкт-петербург

екатеринбург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге нашли 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."31 января в 21.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска у дома 15 по улице Комсомола задержана находящаяся в федеральном розыске 16-летняя школьница", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, девочка ушла из дома в школу 27 января в Екатеринбурге и не вернулась. Ее доставили в отдел полиции, после чего отправят восвояси.

https://ria.ru/20210909/devochki-1749338923.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, екатеринбург