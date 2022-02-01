https://ria.ru/20220201/plazma-1770442277.html

Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля - РИА Новости, 01.02.2022

Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

В среду Земли достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T11:29

2022-02-01T11:29

2022-02-01T15:37

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В среду Земли достигнет выброшенная Солнцем волна плазмы, магнитные бури среднего уровня продлятся два дня, сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.Облако вещества образовалось 30 января при вспышке средней силы — класса М. Она продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли.Специалисты предполагают, что облако плазмы достигнет Земли утром по московскому времени, 2-3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук, вероятность магнитной бури 2 февраля оценивается лишь в 40 процентов, а ее уровень прогнозируется как G1 — самый слабый.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20211215/solntse-1763764947.html

https://ria.ru/20211031/solntse-1757125402.html

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российская академия наук, космос - риа наука, солнце, земля